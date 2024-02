Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 se pone más salvaje que nunca con la integración de Sonic y Shadow [Video]

Lo mejor de tres mundos acaban de colisionar en un suceso tan entretenido como inesperado: Dragon Ball Z, Sonic el erizo y los videojuegos. Todo gracias al poder de los Mods en la PC Master Race, que abren posibilidades infinitas para que franquicias sin aparente relación entre sí se conecten.

Pocas veces aquí en FayerWayer hemos abordado el tema de los Mods para videojuegos de computadoras. En buena medida porque estas alteraciones exigen altos grados de dedicación aunque existan y operen en un terreno relativamente gris, en términos legales.

Pero a veces surge alguna modificación demasiada buena como para ignorarla, una alteración que no sólo vuelve más desquiciado el videojuego que modifica, sino más genial, divertido e interesante en prácticamente todo aspecto posible. Como aquella ocasión en la que Los Simpson llegaron al mundo de God of War.

Recomendados

Los Simpson mod: God of War

Eso es justamente lo que acaba de suceder con el título de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 en donde se han sumado ahora un par de personajes imperdibles de Sonic the Hedgehog, con resultados francamente delirantes pero también imperdibles.

Así se ven Sonic y Shadow en Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 gracias a este delirante Mod para PC

Resulta que un talentoso modder ha creado una emocionante sorpresa para los fanáticos de Dragon Ball Z y Sonic the Hedgehog. Ya que el buen MetalFreezer3000, como se hace llamar este fino caballero especializado en alterar juegos, ha logrado integrar a Sonic y Shadow en el clásico juego de lucha Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, brindándoles habilidades personalizadas y voces originales.

Este mod es un deleite para los fans de ambas franquicias, ya que su fichaje al juego no ha sido superficial y cuenta con múltiples detalles que los fans amarán. Por ejemplo, Sonic y Shadow, han basado su apariencia en los diseños de personajes de Sonic Adventure 2, con movimientos y efectos especiales únicos.

Shadow, tiene el Chaos Control y Chaos Spear, mientras que Sonic, con un toque de humor, conserva su característico Homing Attack:

Los resultados son francamente impresionantes en ambos videos. Si bien Sonic luce un poquito raro al correr, debido a que usa como base el modelo de Arale, otro personaje legendario de Akira Toriya, que ha interconectado con el mundo de Dragon Ball antes, la experiencia de juego no se ve afectada en general.

De hecho, este mod es una excelente alternativa para aquellos que esperan un nuevo Sonic the Fighters o incluso para quienes ya no pueden esperar para el los futuros títulos en la franquicia: Dragon Ball: Sparking Zero y Sonic x Shadow Generations.

Los videos de MetalFreezer3000 muestran a detalle las habilidades de Shadow y Sonic en el Budokai Tenkaichi 3 pero no, el mod aún no está disponible, ya que no está terminado.