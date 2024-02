Jony Ive y su pleito secreto con Steve Jobs por la MacBook en Apple

¿Recuerdan cuando Apple bajo el mando de Steve Jobs lanzó la MacBook Air en 2008? En su momento se mostró como un artículo de alta tecnología con todo el toque estético distintivo de Jony Ive. Era una portátil tan delgada que hasta podría guardarse en un sobre.

Pero lo que nadie de nosotros sabíamos es que en realidad ese producto fue un objeto de discordia, discusión y desencuentro entre ambos sujetos.

Si nos leen desde hace tiempo tal vez recuerden lo que el equipo editorial del sitio escribió hace 16 años cuando tuvimos la oportunidad de probar la primera generación de este dispositivo:

“La Macbook Air es una grandiosa obra de arte. Tal como otras obras de arte modernas como el Ferrari Enzo, el Macbook Air centra todos sus esfuerzos en ser bello, dejando de lado la funcionallidad y el día a día.”

Porque, en sentido práctico se trataba de una MacBook más limitada, más compacta y con ello justificaba que a su modo fuera más cara para lo que ofrecía en términos de funcionalidad y rendimiento.

Hoy descubrimos que de hecho todo fue parte de un pleito serio.

Steve Jobs vs. Jony Ive: su pelea secreta por el nacimiento de la MacBook Air al descubierto 16 años después

Apple es una empresa que se caracteriza por sus productos innovadores y diferenciados, y gran parte de ese mérito se debe al ex jefe de diseño industrial Jony Ive, que trabajó con la compañía durante 27 años.

Ive tenía una gran influencia en el liderazgo de Apple y podía imponer su criterio en muchas ocasiones, pero no siempre. Una historia recientemente filtrada revela que el ex ejecutivo tenía en realidad el deseo de unificar las líneas de productos MacBook Air y MacBook Pro en un solo dispositivo. Sin embargo, su propuesta no fue aceptada.

Según una fuente anónima cercana a los planes y productos de Apple, que le contó al periodista Walt Mossberg en The Vergecast, Jony Ive quería que el modelo Pro fuera tan ligero, fino o más que la MacBook Air. Por supuesto, estos cambios implicarían que la nueva versión sería más cara.

No obstante, su idea no se hizo realidad, ya que Steve Jobs siempre quiso mantener las cosas separadas con dos productos a ofrecer a sus consumidores como parte de la oferta de Apple: una MacBook Pro y una MacBook Air.

Esta diferencia de opiniones entre los ejecutivos de Apple provocó un conflicto entre los equipos de diseño e ingeniería, ya que estos últimos preferían una versión actualizada de la MacBook Air. Por la simple razón de que era el modelo más demandado en la gama del gigante tecnológico y eliminarlo no tendría sentido cuando estaba en su punto más alto de popularidad.

Por suerte, ambos equipos llegaron a un acuerdo y consiguieron lanzar una nueva MacBook Air con cambios sutiles, pero que suponía una mejora respecto a la anterior.

Hoy en día tenemos a las MacBook Air de 13 y a la de 15 pulgadas como parte de su familia de portátiles.

Así que las cosas a su modo encontraron su equilibrio. Siempre a favor de las finanzas de Apple.

Steve Jobs estaría orgulloso.