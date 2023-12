Tecnología para navidad: ideas para esos regalos de último minuto

Con el equipo de FayerWayer, nuestro sitio tecnológico, llegamos a una conclusión: en todo Latinoamérica somos campeones para los regalos de último minuto. No es una cosa solo de colombianos, mexicanos, chilenos u otros. ¿Será el ritmo de vida acelerado?

Si bien, ya quedan solo algunos días para la “Noche buena” o “víspera de navidad” y ya sea que abras los regalos el 24 o el 25, quisimos construir esta guía navideña con algunas ideas. Equipo, accesorios, videojuegos y más. Un regalo tecnológico puede ser la solución para cualquier miembro de tu familia: niños, adolescentes, adultos mayores. ¿No se te ocurre ninguna idea? Tal vez revisando este listado, encuentres algo que te pueda gustar. Te invitamos a revisar precios y disponibilidades en tu mercado local. ¡Que comience la lluvia de ideas!

1.- Harman Kardon Onyx Studio 8

Hace poco realizamos un review de este equipo. Si en tu familia tienes a alguien que ama el diseño minimalista, este equipo potente y hermoso, puede ser una opción. El parlante Harman Kardon Onyx Studio 8 nos recordó al planeta saturno inmediatamente. Fue amor a primera vista al ver su diseño, pero al encenderlo, comprendimos que además de su belleza, su calidad de audio sorprende.

Su potencia, más allá de los Watts, es brillante por lo envolvente del sonido. Su diseño permite que el sonido inunde el lugar en 360°. Contamos aquí con 50W de potencia, un Woofer de 120mm, dos Tweeter de 20mm y una respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20kHz. Más que suficiente.

HK

2.- Impresora HP Multifuncional Smart Tank 580

Este es un review que tenemos en proceso. Pero si quieres una impresora para disparar tu creatividad, o incluso montar un negocio, esta hermosa HP es sin duda un gran regalo.

Al funcionar con Inyección térmica de tinta HP, permite imprimir en distintos tipos de papeles, por lo que podrás trabajar desde fotografías en papel con imán (para pegarlas en tu refrigerador) o incluso podrás imprimir en papel para sublimar y así estampar poleras, bolsos, tazones y más. Un dato increíble es lo eficiente que es: puedes imprimir 12.000 páginas en negro o 6.000 a color con la tinta incluida.

HP

3.- Roku Streaming Stick+

Este dispositivo es pequeño, potente y portátil; ideal para aquellos papás que viajan o en están en constante movimiento.

Cuenta con un procesador de cuatro núcleos y ofrece un rendimiento inalámbrico excepcional, con un receptor inalámbrico avanzado, integrado de forma innovadora en el cable de alimentación. Es ideal para transmisión HD, 4K, y 4K HDR de hasta 60 fotogramas por segundo (fps).

Roku

4.- Asus: un notebook gamer o su increíble consola portátil

ROG Strix G16 (2023): Este computador tiene una pantalla increíblemente buena llamada QHD Nebula display de 16 pulgadas, que es más grande y tiene una forma que se ve muy bien.

Puedes jugar sin preocuparte porque tiene tecnologías especiales que mantienen todo fresco y funcionando bien, como tres ventiladores, rejillas de ventilación alrededor de todo. La parte interna del computador es como su cerebro, y este tiene uno muy poderoso, que es un Procesador Intel® Core™ de última generación. Esto significa que puedes manejar muchas cosas a la vez cuando juegas. Además, hay dos opciones de colores: Eclipse Gris si te gusta que sea más discreto, o Verde Voltio si te gusta que se vea llamativo y diferente.”

Asus

ROG Ally (2023): Es una poderosa consola de juegos portátil con Windows 11. Impulsada por un procesador de la serie AMD Ryzen™ Z1 de última generación, la ROG Ally puede manejar fácilmente juegos AAA y títulos independientes.

Cuenta con una pantalla táctil brillante con alta tasa de refresco, asegurando que los jugadores puedan ver su contenido claramente, incluso cuando juegan al aire libre. Además, es fácil de llevar y manejar durante todo el día, gracias a su diseño ligero de 608g de peso.

Imagen: ASUS | La consola portátil ASUS ROG Ally lanza una actualización necesaria que la vuelve más atractiva que nunca sin ser una Steam Deck.

5.- Familia Motorola edge: Preparado contra el agua y el polvo, para todo tipo de aventuras

Las funciones y materiales premium de la familia motorola edge siguen con descuentos, ideales para quienes buscan un smartphone con el que puedan trabajar, editar contenido y explorar la cámara en modo pro con funciones y parámetros avanzados. Ambos modelos con precios especiales cuentan con protección IP68, por lo que soporta la inmersión en agua dulce hasta un metro de profundidad por un máximo de 30 minutos.

Motorola edge 40: se reconoce de inmediato por su pantalla de 6,6 pulgadas fabricada en vidrio 3D con bordes curvos, y su disponibilidad en el color del año Pantone: Viva Magenta, además de otros tres tonos.

Motorola

La cámara principal de 50 MP tiene la apertura más amplia hasta el momento para explorar distintos efectos en la fotografía como el desenfoque o el detalle en objetos muy pequeños. Cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS) y la opción de bloqueo de horizonte al momento de grabar. Se puede usar con tecnología eSIM y pSIM, cuenta con memoria RAM de 8G y almacenamiento interno de 256 GB, y viene con cargador TurboPower de 68W incluido de regalo dentro de la caja.

Motorola edge 40 neo: destaca por un diseño increíblemente delgado y poderoso. El lente principal de 50 MP también cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS), y está acompañado por un ultra gran angular con un área de visión 4 veces más amplia en comparación con lentes convencionales.

Motorola

El conocido efecto bokeh también está presente en los videos para dar un toque profesional al desenfocar automáticamente el fondo con un nuevo algoritmo basado en IA. Su procesador Dimensity 7030 entrega alto rendimiento para todo el día, y al momento de recargar cuenta con el cargador Turbo Power de 68 W incluido de regalo dentro de la caja. También puede ser utilizado con tecnología eSIM y pSIM.

6.- Playstation con rebajas importantes

Durante este año anunciamos que la PS5 bajaría de precio de manera indefinida, así es como redujo su valor a los $599.999. Ahora y por motivos de esta Navidad, tendrá una rebaja correspondiente a un descuento de $100.000 llegando a un precio de $499.990 CLP en su versión con lector de disco.

Archivo - La consola de última generación PlayStation 5. PLAYSTATION - Archivo (PLAYSTATION/Europa Press)

Este no será la única versión de la consola con importantes descuentos, ya que además encontraremos 2 bundles: PS5 con lector de disco + juego Marvel’s Spider-Man 2 o juego EA Sports FC 24, cuyo precio oficial es de $699.990, se la podrás encargar al Viejito Pascuero por $569.990 CLP, $100.090 de rebaja.

Si estás leyendo esta nota desde otros países de LATAM, te invitamos a buscar promociones, porque lo de Play se puso interesante en toda la región.

7.- Kingston SSD Kingston XS2000

El SSD portátil Kingston XS2000 utiliza velocidades USB 3.2 Gen 2x2 para ofrecer un rendimiento de última generación en un dispositivo externo compacto. Con velocidades de transferencia ultrarrápidas de hasta 2.000 Mb/seg, el XS2000 ofrece una productividad mejorada con pocas interrupciones.

Kingston

El XS2000 ofrece opciones de almacenamiento de alta velocidad para descargar y editar al instante imágenes de alta resolución, videos en 8K y documentos grandes. Con hasta 4TB de capacidad portátil, puedes almacenar tus juegos y archivos favoritos. El XS2000 está preparado para el futuro para mantenerse al día con las demandas de almacenamiento y es compatible con la mayoría de los dispositivos existentes.

8.- Samsung: Galaxy Buds Pro, audífonos a toda prueba

Los Galaxy Buds 2 Pro llegaron como una especie de actualización simultánea de los Galaxy Buds Pro, pero también de los Galaxy Buds 2 de 2021.

Son unos Buds 2 en esteroides, actualizados con características de los “Pro” y con cosas nuevas, como un audio de 24 bits, una cercanía al audio Hi-Fi, de alta fidelidad, en auriculares in-ear inalámbricos.

Samsung

9.- Nintendo quiere que festejes en grande con tu familia y amigos

Este 2023 fue un gran año en donde pudimos disfrutar de muchas aventuras en compañía de nuestros personajes favoritos. A continuación, te compartimos lo más destacado que puedes encontrar para el regalo perfecto de estas fechas:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Explora la vasta superficie y los cielos de Hyrule. Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom, disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch™.

En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?

the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom

Clasificación: B+12 | +12 años | Violencia fantasía, Temas insinuantes moderados

Super Mario Bros. Wonder

¡La siguiente evolución de las aventuras de Mario! ¡El estilo de juego clásico de los juegos de Mario será toda una locura con la adición de la Flor Maravilla en el juego Super Mario Bros. Wonder! Estos revolucionarios objetos activarán espectaculares momentos que tendrás que ver para creer. ¡Mira cómo las tuberías cobran vida, siembra el caos como una inmensa bola con picos y mucho más!

El nuevo Super Mario Bros Wonder ya está disponible. NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

Mario y sus amigos fueron invitados a visitar el colorido Reino Flor (que queda muy cerca del Reino Champiñón). Desgraciadamente, Bowser se ha transformado en un castillo volador y está causando caos en este pacífico territorio. ¡Ahora nuestros héroes deberán salvar el día (y al Reino Flor) en esta maravillosa nueva aventura!

Clasificación: A | Todo público | Violencia moderada de fantasía

Metroid Prime Remastered

Ponte el traje para una aventura icónica. La cazarrecompensas intergaláctica Samus Aran recibe una señal de auxilio procedente de los restos de una fragata que orbita alrededor del planeta Tallon IV. Al ser investigada, se descubre que la fragata es una nave de investigación de piratas espaciales en donde se llevan a cabo espeluznantes experimentos genéticos utilizando una sustancia Phazon misteriosa. Allí, Samus encuentra a su némesis, Meta Ridley, a quien persigue hacia la superficie de Tallon IV.

Nintendo

Depende de Samus explorar las regiones interconectadas del planeta, investigar sus oscuros secretos y poner fin a la amenaza intergaláctica que Phazon representa.

Clasificación: B15 | +15 años | Animación de sangre, Violencia

10.- Sony: Lleva el ritmo a todos lados

El parlante SRS-XV800 será el alma de la fiesta ya que ofrece una gran potencia y una excitante experiencia de sonido para los amantes de la música.

Está diseñado para llenar el espacio de sonido en diferentes ubicaciones debido a que cuenta con sonido omnidireccional con X-Balanced Speaker Unit y cinco tweeters frontales y posteriores, además tiene hasta 25 horas de autonomía de batería y, lo podrás llevar a cualquier lugar gracias a su mango y ruedas, lo que lo hace totalmente portable.

Sony

11.- Apple: iPhone 15 Pro, una nueva experiencia

En una sola frase: es una herramienta de trabajo poderosa y eficiente. Sí: sus cambios valen la pena en relación a la generación anterior. La cámara se siente mejor, gracias a sus mejoras de software, lo que nos deja en claro que los números no lo son todo.

IPhone 15 Pro APPLE (APPLE/Europa Press)

El botón de acción se convertirá en tu aliado y además la manzana te abrió un mundo de posibilidades sumando el USB-C. A la hora de jugar, podrás conectar controles especializados para que tu experiencia incluso se ponga a la altura de una consola portátil. Conoce más en nuestro reciente review.

12.- ZTE - Redmagic 8S PRO: ideal para gamers

El nuevo ZTE Redmagic 8S Pro es conocido como el móvil más potente del mundo, ya que ofrece la fórmula de procesadores más poderosa del mercado de proplayers con un control de temperatura absoluto, sistema de refrigeración y batería de doble celda que revoluciona el mundo de los videojuegos.

ZTE

Algunas de sus características son: Batería de doble celda de 6.000mAh: 3.000mAh cada una, Potencia de altavoces duales súper lineales de 1216+1115K, con estructura de caja cerrada, Altavoces magnéticos de cinco capas que garantizan la fidelidad de audio, Memoria RAM dinámica de 26GB (16GB físicos + 10GB virtuales en la versión Aurora) y 22GB (12GB físicos + 10GB virtuales en versión Midnight), Placa de enfriamiento VC de 2,068mm3, Sistema de refrigeración ICE 12.0, Placa de grafeno mejorada para disipar el calor, Ventilador turbo de alta velocidad de 20.000 rpm, con iluminación RGB, 960Hz de tasa de muestreo multitáctil, Doble gatillo superior (L+R) de 520Hz, Pantalla de 6.8″ AMOLED FHD + (2,480*1,116) 16M de colores y coronado con un Snapdragon 8 Gen 2+ de 3.36Ghz, chip dedicado para gaming: Red Core 2.

Lleva tu sonido a todas partes. Con unos bajos que puedes sentir, con hasta 32 horas de autonomía de la batería y un diseño seguro y cómodo, los auriculares JBL Wave Buds resistentes a las salpicaduras y al polvo están diseñados para tu entretenimiento diario.

JBL

Tanto si paseas por las calles de la ciudad como si estás relajado en la playa, tus llamadas estéreo manos libres siempre serán nítidas, mientras que la tecnología Smart Ambient te mantiene al tanto de lo que te rodea. Y cuando necesites un impulso adicional, puedes acelerar la carga con dos horas adicionales de potencia en solo 10 minutos.

14.- Huawei: Un regalo 3x1: asistente inteligente, entrenador personal y monitor de la salud

¿Te imaginas poder entregar un regalo que vale por tres? Así es el HUAWEI Watch GT 4 , una joya de la tecnología wearable que combina elegancia y funcionalidad.

Huawei

Con características avanzadas de seguimiento y gestión de la salud, más de 100 modos deportivos disponibles, una pantalla deslumbrante que resiste el polvo y el agua, además de una batería que dura hasta 2 semanas, este reloj inteligente será el obsequio perfecto para aquellos que buscan más que un reloj: un compañero inteligente que se adapte a su vida cotidiana.

15.- Todo el poder de la iluminación de Philips Hue

La posibilidad de llevar la luz contigo a todas partes: la lámpara portátil Philips Hue Go es la mejor forma de llevar contigo la iluminación inteligente a cualquier lugar. Funciona como una luz independiente o como parte de un sistema de iluminación inteligente al integrarse con el “bridge” de Philips Hue. Gracias a su batería incorporada con más de 2.5 horas de autonomía en modo brillante (y hasta 18 horas en un modo que simula la luz de una vela), este dispositivo puede acompañarte en momentos íntimos, celebraciones o incluso en vacaciones. y también podrás darle un ambiente ideal a los cuentos navideños para tus hijos.

Philips Hue

Iluminación funcional y decorativa: la Lightstrip Plus de Philips Hue es una tira LED flexible que es una excelente alternativa para transitar al fascinante mundo de la iluminación inteligente. La base mide dos metros y puede extenderse hasta diez metros en total con extensiones de 1 metro cada una, lo que permite formar una cadena de luz para llenar de brillo y color cualquier rincón de tu hogar. Con la tira se logra un efecto de iluminación indirecta que puede llenar de vida tus pasillos, escaleras o repisas. Otra alternativa de uso es instalarla en la parte posterior de la Tv o de un monitor, lo que permite expandir tus contenidos al proyectar su luz sutilmente contra la pared y permite expandir tus contenidos a toda la habitación. Con las tiras flexibles de Philips Hue podrás llenar de vida cualquier espacio, ya que al ser flexibles su instalación es muy fácil.

Philips Hue

Convertirás su hogar en un cine: el sofisticado diseño de las barras de luz Philips Hue Play convertirá la sala en el espacio perfecto para disfrutar esos clásicos navideños que nunca pasan de moda. Gracias a sus 16 millones de colores y 50 mil tonos de blancos permite tener una verdadera experiencia inmersiva, amplificando la entretención con la iluminación inteligente. Las barras se pueden montar sobre la pared o la propia televisión. Quien reciba este regalo no volverá a hacer largas filas en el cine. Solo deberá aprender a preparar sus propias palomitas. ¡Luz, cámara y acción!