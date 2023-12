Review | iPhone 15 Pro: tras un mes de uso, nos acostumbramos a muchas de sus ventajas y nuevas funciones

Nuevo iPhone. Y a pocos días de su lanzamiento resulta fácil encontrar variados artículos describiendo nuevas funciones y las mejoras respecto a la generación anterior. ¿Por qué tan útiles son estas mejoras en tu día a día? ¿Sirven realmente las nuevas funciones? ¿Hacen un cambio significativo en tu día a día? Si estás pensando en saltar de iPhone 14 Pro (o uno anterior) a iPhone 15 Pro, aquí te contamos nuestra experiencia después de más de un mes de uso.

Hay un rumor entre los consumidores de tecnología: los grandes cambios de Apple en el iPhone, suelen venir “generación por medio”. Y si bien, en algunos casos lo hemos sentido así, en esta oportunidad pensamos que los cambios entre iPhone 14 Pro y iPhone 15 Pro han sido bastante favorables. Ahora, siempre destacamos un aspecto: todo dependerá del uso que le des al celular, y las funciones que más uses tú.

¿En nuestro caso? Usamos bastante las cámaras, editamos material audiovisual, administramos redes sociales y otros contenidos para el sitio, consumimos harto multimedia y amamos los accesos rápidos (para trabajar con eficiencia), necesitamos batería siempre. En todos estos puntos, sobre todo el último, iPhone 15 Pro nos mejoró la experiencia. ¡Vamos punto por punto!

Nos centraremos en lo que más hemos valorado del equipo: experiencia con las cámaras, su nuevo USB-C, su material (titanio) y la experiencia en alto rendimiento (sobre todo con videojuegos).

Las cámaras: casi lo mismo, pero es MUCHO mejor

Partimos con un análisis ligero de las cámaras, porque es lo que más utilizamos de este equipo. Seamos claros: si te guías solo por los números, podrías pensar que las cámaras son casi iguales a la generación anterior. Y estás en lo correcto. Por eso que probar el equipo por más tiempo antes de escribir es importante: la experiencia está mejorada, mucho más. ¿Por qué? Mayor integración de IA, mejores resultados, más funciones, una cámara más inteligente.

iPhone 15 Pro

Sí, tenemos una configuración muy similar a la vista en la generación anterior, por no decir casi idéntica excepto en el telefoto debido a una apertura más amplia. Pero créelo: se ve y se siente diferente.

En números tenemos:

Cámara frontal : 12 megapíxeles con autofocus y apertura f/1.9.

: 12 megapíxeles con autofocus y apertura f/1.9. Principal : 48 megapíxeles con la segunda generación del sistema de estabilización en el sensor, apertura f/1.78, píxeles de 2,44 micras y una focal equivalente a un 24 mm.

: 48 megapíxeles con la segunda generación del sistema de estabilización en el sensor, apertura f/1.78, píxeles de 2,44 micras y una focal equivalente a un 24 mm. Teleobjetivo : 12 megapíxeles con estabilización óptica, apertura f/2.2, píxeles de una micra y 3x óptico equivalente a un 77 mm.

: 12 megapíxeles con estabilización óptica, apertura f/2.2, píxeles de una micra y 3x óptico equivalente a un 77 mm. Gran angular: 12 megapíxeles con apertura f/2.2, píxeles de 1,4 micras y función de macro.

Muchos usuarios han sentido decepción al ver que la diferencia entre el 15 Pro Max y el 15 Pro es que el teléfono más grande ha recibido una nueva cámara periscópica de x5, mientras que el Pro más pequeño tiene el mismo zoom de x3 del año pasado. Pero insistimos, aquí el rey es el software.

Un detalle importante en este equipo es que incorpora un sensor LiDAR que mejora el enfoque en condiciones de poca luz y se utiliza en aplicaciones de Realidad Aumentada.

Inteligencia Artificial al servicio

Ya en generaciones anteriores Apple introdujo los modos Noche y Retrato en sus equipos (hace ya bastante tiempo). Pero en esta generación son más inteligentes, con mejores resultados y algunas funciones extra. Por ejemplo, una mejora es la capacidad del iPhone 15 Pro de capturar fotos en modo Retrato aunque no se active el modo Retrato en la app cámara.

Cada vez que la cámara detecta una persona, un perro o un gato, o si pulsas para enfocar un punto concreto, se captura información de profundidad que puede utilizarse para convertir la imagen en un retrato en la aplicación Fotos a posteriori.

Otro detalle, donde vemos la capacidad “inteligente” del iPhone es con las imágenes macro. El iPhone 15 Pro no tiene una cámara macro dedicada, sino que su cámara ultra gran angular es capaz de tomar fotografías macro a una distancia de unos 2 centímetros, y es posible incluso grabar vídeo normal o a cámara lenta y time-lapse.

Para tomar una captura en modo macro, no es necesario activar ningún modo especial: su inteligencia lo acomoda. Basta con acercarte al elemento que quieres fotografiar para que el teléfono conmute automáticamente de la cámara principal a la cámara ultra gran angular. El cambio se aprecia en la pantalla ya que cambia ligeramente el punto de vista al cambiar la cámara que se utiliza. Si este cambio automático te resulta molesto, es posible desactivarlo en los Ajustes.

La mejora del modo cine

Una mejora que estábamos esperando, es la de la grabación en modo Cine. El resultado en la generación anterior ya era espectacular. Este mudo permite desenfocar el fondo (efecto bokeh como el modo Retrato) cuando se graba a personas o mascotas en vídeo hasta 4K@24fps o 4K@30fps.

Junto con el vídeo, se guarda información de profundidad, por lo que es posible editar el vídeo y seleccionar qué elemento debe aparecer enfocado en cada momento a posteriori. Pero antes no tenía zoom: ahora soporta zoom digital entre 1x y 3x.

Botón de acción: la novedad más publicitada, funciona

De las novedades de este equipo, de lo que más se habló (además de su nueva conexión USB-C) fue el botón de acción, que llegó en reemplazo del botón de silencio. ¿Es útil? ¿Es un acierto? Al comienzo pensamos que no. Pero con el uso en las últimas semanas, vimos que su utilidad dependerá mucho de la función que le asignes: y su versatilidad, es lo mejor.

iPhone 15 Pro

Se te que permite personalizar la acción que quieras realizar al mantenerlo pulsado. Apple permite asignar este botón a siete posibles acciones — Silencio, Cámara, Linterna, Nota de voz, Lupa, Atajo y Accesibilidad . Al iniciar tu equipo, se te presente de hecho de una forma especial (ya lo verás).

La opción más versátil es Atajo, ya que nos facilita asignar el botón a cualquier acción imaginable: abrir una app, interactuar con la domótica de nuestra casa, enviar un mensaje por WhatsApp, etc. Solo tienes que buscar lo que más se acomode a tu día a día y lo amarás.

iPhone 15 Pro

Iphone con USB-C: esto era necesario hace mucho tiempo

Ya lo decíamos, uno de los mayores cambios de este equipo fue dejar el lightning atrás y lanzar el primer iPhone con USB-C. ¿Resultado? Pudimos cargarlo siempre y en cualquier lugar. Se terminó el discurso de “¿Qué cargador tienes?”, para reemplazarlo por un simple: “¿Préstame tu cargador?”.

Ahora, no seamos simplistas. Esto va mucho más allá de la carga. La transferencia de datos, mediante USB-C también ha sido una herramienta premium. Sobre todo utilizando el modo cine, ya que puedes grabar directamente en la más alta calidad a un disco duro externo con cables de alta transferencia. Es como tener una cámara de cine profesional en tus manos, algo que el mismo Apple ha señalado en su lanzamiento, mencionando proyectos que de hecho fueron grabados utilizando la cámara del teléfono. Este puerto USB-C es todo un aliado.

iPhone 15 Pro

Los materiales: hubo polémica, pero para nosotros está increíble

La línea Pro de esta generación es de titanio. Lo que buscó Apple lanzando los iPhone 15 revestidos en titanio es reducir el peso de los iPhone y reforzándolos al mismo tiempo. Desde Material Properties señalaron qu: el titanio es incluso más resistente que el acero, pero un 45% más ligero. Ningún elemento iguala al titanio en relación fuerza-densidad.

Un dato extra es que el titanio es un material que aguanta muy bien la corrosión (adecuado para un dispositivo resistente al agua). Entre otras ventajas más. Sin embargo, muchos usuarios se quejaron de que al poco tiempo de uso, presentaron “rayones” en las áreas laterales. En nuestra experiencia de uso (de más de un mes) eso no ocurrió. Por lo que podemos concluir, que dependerá mucho del usuario.

Lo que circula por las redes sociales no debería generalizarse: hay muchos factores a la hora de tener esas marcas de uso. Esas cosas, van a aparecer más en aquellos casos donde no se use funda y el iPhone comparta bolsillo con unas llaves u otros objetos metálicos. La clave es siempre cuidar su equipo. Pero si podemos dar fe, que al igual que iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro se nos ha caído varias veces al suelo en este mes de uso y no ha sufrido daño visible.

Un iPhone poderoso, otra vez: ¡Es hora de jugar!

Apenas tuvimos iPhone 15 Pro en nuestras manos, nos pudimos a jugar videojuegos. No se calentó y la experiencia fue increíble. Y porque fueron solo unos minutos, apenas lo tuvimos para probarlo por más tiempo teníamos una misión: exigirle aún más.

Primero hablemos de su potencia en sí: el Apple A17 Pro es muy poderoso. Se construyó con la arquitectura del A16 Bionic, pero con el nodo de 3 nm UVE. Posee dos núcleos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia para la CPU, seis núcleos de GPU, los 16 Neural Engine del año pasado, pero además un ancho de banda que pasa de los 17 billones de operaciones por segundo en la NPU a los 35 billones por segundo.

iPhone 15 Pro

Y con este equipo, todo se eleva: de 3,46 GHz del A16, pasamos a 3,78 GHz, los de eficiencia pasan de los 2,02 GHz a los 2,11 GHz y la GPU es, según Apple, un 20% más rápida que la de la generación anterior. Además, tiene 8 GB de RAM frente a los 6 GB de la generación anterior.

Todo se abre más rápido, todo fluye mejor. A la hora de jugar, si elevó su temperatura (juego shooter de alto rendimiento), pero esto ocurrió pasado los 20-25 minutos de juego en la más alta potencia. Con otros equipos, este efecto sucede más rápido. Y lo más importante: no hubo lag, ni crash, ni ningún problema similar.

Conclusiones generales de la experiencia en un mes

En una sola frase: es una herramienta de trabajo poderosa y eficiente. Sí: sus cambios valen la pena en relación a la generación anterior. La cámara se siente mejor, gracias a sus mejoras de software, lo que nos deja en claro que los números no lo son todo.

La experiencia a la hora de trabajar es magistral, eficiente, rápida y no se nos “pega” ni nos arroja problema alguno, lo mismo a la hora de jugar. El iPhone 15 Pro sigue entregando la experiencia premium a la que Apple nos tiene acostumbrados, pero en un mes de uso, pudimos apreciar de gran manera sus nuevas funciones.

iPhone 15 Pro

El botón de acción se convertirá en tu aliado y además la manzana te abrió un mundo de posibilidades sumando el USB-C. A la hora de jugar, podrás conectar controles especializados para que tu experiencia incluso se ponga a la altura de una consola portátil.

Un detallito que no queremos olvidar y lo amamos: El cable que viene en la caja de los iPhone 15 Pro es trenzado, por lo que es un punto a su favor, y USB-C 2.0. ¡Ojo! Que le puedes hacer un upgrade, porque el teléfono soporta hasta 3.2 (para que tengas una mejor experiencia de transferencia). IOS 17 también es un “mundo” en este equipo, pero para hablar de esto, te invitamos a navegar nuestros otros artículos.

Una batería más eficiente, y que ahora podrás conectar casi en cualquier lugar, coronan a este iPhone 15 Pro como una excelente apuesta si es que estabas pensando en renovar tu equipo. ¿Recuerdas que al inicio te dijimos que algunos creen que hay que renovar equipo cada dos o tres años? Con todos estos cambios, el momento es ahora. Justo antes de navidad.