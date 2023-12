El inesperado remordimiento de Bill Gates: Esta es la habilidad que nunca logró aprender

Bill Gates es una de las personas más poderosas del mundo. Pero aún con todo el dinero del planeta, hay cosas que simplemente no ha podido lograr.

El renombrado cofundador de Microsoft, reveló en un evento de Reddit AMA (Ask Me Anything) en 2015 su mayor remordimiento hasta la fecha.

Y es que hay una habilidad que lamenta no haber aprendido: los idiomas extranjeros.

¿Por qué Bill Gates no habla otros idiomas?

A pesar de sus éxitos globales, su carrera filantrópica y sus paseos alrededor del mundo, Gates expresó su deseo de haber aprendido francés, árabe o chino, idiomas que considera valiosos.

Así, el empresario mencionó que aunque estudió latín y griego en la escuela, siente que haber aprendido un idioma moderno le habría sido de gran utilidad.

Incluso, admitió haber intentado usar Duolingo, la aplicación popular para el aprendizaje de idiomas, pero no continuó con su esfuerzo.

Este arrepentimiento contrasta con el logro de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, quien aprendió mandarín por su cuenta e incluso hacer clases en ese idioma.

De todas formas, si bien no ha logrado aprender otros idiomas, Gates es reconocido por su labor filantrópica relacionada a la importancia de la educación y el resguardo del aprendizaje.