Intel organiza sus procesadores con letras que identifican su función: te explicamos para qué sirve cada uno

Comprar una PC o Notebook no es fácil para quien no conoce mucho del tema. Queremos el mejor equipo, pero no sabemos las especificaciones que ofrece cada procesador.

Es un verdadero dolor de cabeza que les queremos evitar, contándoles como hace Intel para organizar sus chipset especificando cada una de las funciones para los que los puedes utilizar, basados en una muy buena reseña de Hard Zone.

“Quiero una PC para jugar”, “necesito una laptop para trabajar”, “me gustaría un ordenador que tenga todo”, “estoy buscando una computadora con buenos gráficos”, son algunas de las consultas frecuentes que vemos en Internet.

Intel tiene sus procesadores separados en dos opciones: una serie que es para las computadoras de escritorio y cuatro que son para las notebook, lapto o simplemente PC portátiles. Leer el código es más sencillo de lo que parece, porque una letra es lo que te revela la información que deseas conocer.

Organización de los procesadores de Intel

Raptor Lake-S: este es el procesador que viene exclusivo para las PC de escritorio. Dentro de estos vienen varias versiones que se pueden diferenciar en cantidad de núcleos y frecuencias.

Raptor Lake-HX: iniciamos con las versiones para notebook o laptops. Este en específico está incorporado en los equipos de gama alta.

Raptor Lake-H: también para laptop. Suelen ser incorporados en gama media y de entrada. Por lo general son destinados a mini PC

Raptor Lake-P: estos procesadores suelen ofrecer una especie de balance entre consumo y rendimiento a las PC portátiles. Se integran en notebook de gama media o alta. No son recomedables para gaming.

Raptor Lake-U: su principal característica es que tiene como mucho dos núcleos de potencia. Registran una frecuencia muy reducida, pero tienen buen rendimiento para el trabajo. Llega para equipos de gama media y entrada.

Intel organiza sus procesadores en torno a un núcleo, que es la unidad central de procesamiento. El núcleo está formado por una serie de transistores que realizan las operaciones matemáticas y lógicas necesarias para ejecutar los programas.

Los núcleos están conectados entre sí por una interconexión, que permite que se comuniquen entre sí. La interconexión puede ser de varios tipos, como una matriz de interconexión, un bus o una red.