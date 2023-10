Sam Altman cocreador de ChatGPT confiesa que le gusta estimular el troleo en internet

Sam Altman Trollface - Composición: York Perry | Sam Altman, la mente detrás de OpenAI y ChatGPT confiesa que tiene “más rachas de troleo en Internet de lo que me gustaría admitir”.

Sam Altman, en su rol actual como CEO de OpenAI, la empresa detrás de la Inteligencia Artificial más popular del planeta, ChatGPT, se ha convertido, nos guste o no, en un referente obligado para la comunidad tecnológica y su opinión sobre diversos temas de actualidad o tendencias es de interés general para todas y todos.

Por ello resulta curioso el descubrir que el ejecutivo acaba de confesar su inclinación por esa ancestral actividad tan común en la web que podría considerarse como relativamente nociva: el troleo.

Un ejecutivo que en buena medida es percibido como el potencial responsable del futuro actual de la industria de la Inteligencia Artificial, con la permanente incógnita de cuál será el impacto que tendrá finalmente ese negocio en el mercado laboral y los puestos de trabajos de miles, si no es que millones de humanos no es el mejor, tal vez no sea el mejor candidato para confesarse un amante del troleo. Pero es lo que ha sucedido.

Sam Altman fue entrevistado por uno de los mejores conductores de podcast de la actualidad y terminó hablando de todo el asunto como si nada. Lo que ha levantado algunas preguntas y hasta críticas sobre sus declaraciones.

Sam Altman se confiesa adepto al troleo y tenemos muchas preguntas relacionadas con ChatGPT

Resulta que el CEO de OpenAI, Sam Altman, fue entrevistado por el popular podcaster Joe Rogan, en una extensa entrevista donde hablaron de diversos temas relacionados con la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la sociedad. Pero el punto más interesante vino cuando terminaron hablando sobre el fenómeno del troleo.

Altman confesó al charlar sobre el asunto que tiene “rachas de troleo en Internet más de lo que me gustaría admitir”. Aunque el ejecutivo admitió que trata de no caer demasiado en la tentación, concediendo que a veces comete errores, en lo que refiere a sus interacciones en redes sociales y la web.

Sam Altman Jefe de OpenAI

El CEO de OpenAI defendió que trolear o reaccionar con la intención de provocar una reacción en otros puede alimentar nuestros sistemas de recompensa durante la conversación. Lo que abrió un debate con Rogan sobre el valor de este tipo de interacción y los matices que realmente puede alcanzar.

Por su parte el ejecutivo fue más cauteloso y hasta habló sobre como esos comportamientos reactivos pueden tener consecuencias en el ámbito profesional, los negocios, las relaciones y las vidas enteras de personas. Se refiere al final al fenómeno del troleo como una suerte de “demonio”.

En la conversación, hablando de otros temas, Altman defendió la visión de OpenAI de crear una Inteligencia Artificial General, es decir, una que pueda realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer, sin necesidad de un input específico.

Pero en todo caso sería necesario un trabajo conjunto y una colaboración multidisciplinaria y global para abordar estos temas y otros.