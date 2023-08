10 empleos que se quedará la Inteligencia Artificial y 30 trabajos que sobrevivirán para los humanos

Las plataformas de Inteligencia Artificial Generativa, como ChatGPT o Midjourney, han tenido un profundo impacto en nuestra sociedad durante los meses recientes, dejando en claro que se aproxima un futuro casi inevitable donde muchos empleos serán tomados o alterados profundamente por estos sistemas.

En ese sentido existe una elevada incertidumbre sobre el futuro laboral de miles de empleados a nivel global. Ya que estos sitios basados en el uso de IA han demostrado que son capaces de realizar determinadas acciones de manera inquietantes.

Tal vez uno de los máximos ejemplos es la Inteligencia Artificial de Midjourney, que puede realizar complejas piezas de arte digital, ilustraciones, diseños, montajes, en cuestión de segundos. Siendo que cada una de esas piezas creadas podrían tomarle horas o días de trabajo a un humano.

Muchas figuras referentes en la industria de las Tecnologías de la Información (IT) han hablado en fechas recientes sobre este asunto, compartiendo su punto de vista sobre lo que viene. Algunos, como Elon Musk, son más apocalípticos que otros.

Pero todos coinciden en que viene un cambio profundo en distintos sectores laborales. Hoy la empresa detrás de la IA más popular del momento ha hablado para compartir su visión del panorama. No es muy alentador.

OpenAI habla: estos son los 10 empleos que eliminará la Inteligencia Artificial y los 30 oficios que sobrevivirán

Hace pocos días la gente de OpenAI, la compañía detrás de la Inteligencia Artificial Generativa de ChatGPT, ha publicado un estudio en la plataforma de Arxiv.

Se trata de un paper en desarrollo, bajo el título de GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models (Los GPTs son GPTs: una mirada temprana al potencial de impacto en el mercado laboral de los grandes modelos de lenguaje).

Ahí se aborda el impacto proyectado de los Generative Pre-trained Transformers, o GPT, las Inteligencias Artificiales que pueden generar productos una vez que han sido entrenadas. Generando una lista con los 10 empleos que sufrirán un mayor impacto por el avance la IA:

Imagen: York Perry - Montaje: DALL-E | Inteligencia Artificial: Ilustración conceptual

Matemáticos Gestores, contables y auditores Analistas financieros Analistas de noticias, reporteros y periodistas Secretarios jurídicos y asistentes administrativos Diseñadores de interfaz de usuario e internet Traductores Analistas demoscópicos Relaciones públicas Ingenieros de blockchain

En el documento se contemplan otros puestos de trabajo que tendrían un menor impacto, pero que igual se verían alterados, como programadores, diseñadores gráficos, fotógrafos, biólogos, traductores simultáneos, correctores, ingenieros y arquitectos.

Los 30 oficios que no eliminará la Inteligencia Artificial

La buena noticia es que el proyecto contempla igual una lista con 30 empleos y oficios que verán una mínima o nula repercusión en sus actividades con el arribo de los sistemas de Inteligencia Artificial:

Operadores de maquinaria agrícola Atletas y competidores deportivos Instaladores y reparadores de lunas para automóviles Mecánicos de autobuses y camiones y especialistas en motores diesel Albañiles de cemento y acabadores de hormigón Cocineros de Comida Rápida Cortadores y recortadores manuales Operadores de torres de perforación, petróleo y gas Ayudantes de comedor y cafetería y ayudantes de camarero Lavaplatos Operadores de dragados Instaladores y reparadores de líneas eléctricas Operadores de máquinas de excavación y carga y de dragalinas, minería de superficie Colocadores de suelos, excepto moqueta, madera y baldosas duras Fabricantes de moldes y machos de fundición Ayudantes de albañiles, albañiles, colocadores de baldosas y mármol Ayudantes de carpinteros, carpinteros Ayudantes de pintores, pintores, empapeladores, escayolistas y estucadores Ayudantes de fontaneros, fontaneros, instaladores de tuberías y vaporistas Ayudantes techadores, techadores Cortadores y recortadores de carne, aves y pescado Mecánicos de motocicletas Operadores de equipos de pavimentación, revestimiento y apisonado Operadores de martinetes Operadores metalúrgicos Operadores de equipos de tendido y mantenimiento de vías férreas Reparadores de materiales refractarios Trabajadores en mataderos y fábricas de procesado de carne Canteros Reparadores y cambiadores de neumáticos Afiladores Bombeadores de pozos

Cabe recordar que la investigación se encuentra aún en desarrollo, por lo que la lista no es definitiva. A la par que cada uno de los oficios en esa lista por ahora lucen como absolutamente a salvo.

Hasta que los sistemas de IA comiencen a aplicarse en proyectos avanzados de robótica...