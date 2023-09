Así es la supuesta doble personalidad de Elon Musk descrita por su mismo biógrafo, Walter Isaacson

Elon Musk es un personaje excéntrico, de eso no tenemos ni una sola duda. Pero esa manera de ser, hasta ahora, había quedado como una característica pintoresca. Su inteligencia y capacidad para los negocios resaltaron siempre por encima de cualquier otra cosa, de lo que se dice del magnate sudafricano.

Sin embargo, tras el lanzamiento de la biografía de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, salieron a relucir algunas particularidades del CEO de SpaceX. Una de ellas es una posible doble personalidad, de acuerdo con lo que el mismo biógrafo describe.

Walter Isaacson hace una comparación algo inquietante, en la que se podría interpretar que Elon Musk es una persona polifacética o que, por el contrario, sufre de algún trastorno de identidad disociativa o doble personalidad.

“Verlo pasar de ser muy vertiginoso y divertido a estar profundamente en modo ingeniería. Y entonces, de repente, aparece la nube oscura. Es casi como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”, dijo el biógrafo en una entrevista con CNN, que cita The Wrap.

Con esto de “Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”, Isaacson se refiere a una novela de terror gótico escrita por Robert Louis Stevenson. Cuenta la historia de un hombre bueno y respetado, el Dr. Henry Jekyll, que crea una poción que le permite transformarse en un hombre malvado y violento, Edward Hyde.

La novela explora temas como la dualidad de la naturaleza humana, el bien y el mal, y la represión de los impulsos oscuros. Y es esa la comparación que hace el biógrafo en la pieza que le dedica a Elon Musk.

La biografía de Elon Musk

Se titula “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”. Los críticos han elogiado la amplitud de la investigación de Isaacson. El libro ofrece una visión profunda de la vida de Musk, desde sus primeros días como emprendedor en Internet hasta su ascenso al estrellato como magnate tecnológico. Isaacson también proporciona un análisis perspicaz de las empresas de Musk, Tesla y SpaceX.

Los críticos también han elogiado el acceso de Isaacson a Musk. El libro incluye citas y anécdotas de Musk que no se han publicado anteriormente. Isaacson también ha logrado retratar a Musk como un personaje complejo y fascinante. Musk es un hombre de grandes logros, pero también es un hombre con defectos.

El escritor no se abstiene de explorar los defectos de Musk, pero también lo presenta como un hombre con una visión ambiciosa y una determinación inquebrantable, según reseña The Washington Post.