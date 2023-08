Sam Altman es el genio que pagó por morir y vivir eternamente: Todos los secretos que debes conocer del creador del ChatGPT

El nombre de Sam Altman comenzó a retumbar en los medios de comunicación a finales del 2022. La creación del ChatGPT, un mecanismo de inteligencia artificial con quien puedes entablar una conversación, tal cual si fuera otra persona, sorprendió a expertos y entusiastas de la tecnología.

El ChatGPT está dentro de sus principales proyectos, que forman parte de su empresa, Open AI, que por su nombre sabemos a lo que se dedica: el desarrollo de la inteligencia artificial.

Este elemento nos permite conocer que Sam Altman es un genio, uno de esos que aparecen cada cierto tiempo para revolucionar el mundo con algún invento. Sin embargo, poco se sabe de su vida personal y de quién es esta persona, cuando sacamos eso de que impulsó como nadie la inteligencia artificial.

El País hace un extenso informe sobre sus “secretos”, que al final no son tan misteriosos. Es una simple mirada hacia quien es Sam Altman como persona.

Este es Sam Altman

Lo de genio programador se le dio desde pequeño. A los ocho años aprendió el oficio desde una Macintosh de Apple y a los 13 ya diseñaba páginas web. Se fue a estudiar a Stanford a los 19 años y abandonó la carrera para dedicarse a su propio proyecto: Loopt, una app con la capacidad de ubicar a otras personas en tiempo real.

Esta app llegó a estar valorada en 175 millones, pero al final se vendió en 45 millones, tras perder interés por la explosión de otras redes sociales como Facebook, en aquel entonces.

Es de Chicago y se aceptó como homosexual desde su adolescencia, en el medio de una junta escolar del colegio en el que estudiaba. Agradece su acceso a la tecnología desde chico, que lo ayudó a superar algunas adversidades.

“Crecer siendo gay, en el Medio Oeste en los años 2000, no era algo precisamente idílico, pero encontrar las salas de chat de AOL me ayudó. Tener secretos a los 11 o 12 años no es nada bueno”, dijo en una entrevista a The New Yorker.

¿Le teme a la inteligencia artificial?

Basándonos en lo que el mismo Sam cuenta, pareciera tenerle miedo a la inteligencia artificial o al fin del mundo en general.

“Tema de debate popular entre mis amigos: ¿el fin del mundo será por biología sintética, IA o escasez de energía/guerra?”, dice. Y en cualquiera que sea el caso está preparado para enfrentar el reto: tiene un búnker que lo protegería de estas amenazas, en donde cuenta con todo lo necesario para sobrevivir.

Morir y vivir eternamente

La misma reseña que citamos publica que Sam Altman pagó 10 mil dólares para ingresar a una lista de espera que le permite digitalizar su mente en el futuro, permitiéndole que después pueda ser incorporado a una máquina y así vivir para siempre.

Lo peor es que para lograrlo se tendría que someter a una operación en la que perdería la vida. Entonces es como pagar para morir y al mismo tiempo vivir eternamente.