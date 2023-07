La IA no para: estos son los rubros donde destaca esta tecnología

Desde asistentes personales virtuales, hasta áreas comerciales, logística e incluso entretención, la Inteligencia Artificial ha venido a cambiar la forma en que se mueve el mundo, entregando poderosas herramientas y soluciones en todos los procesos de la vida.

Es que la Inteligencia Artificial (IA), es una rama de la informática y la ciencia que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. La IA busca simular ciertas funciones cognitivas, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones, permitiendo que las máquinas puedan “pensar” y tomar acciones de manera autónoma.

inteligencia-artificial Los datos de la OCDE evidencian que 57.6 millones de mexicanos –de 58.5 millones– no están listos para la evolución del mercado laboral que plantea la IA (Dreamstime)

Inteligencia Artificial aplicada a distintos campos

En los últimos dos años, su uso se ha hecho más masivo. Con aplicaciones disponibles directamente desde la web, millones de personas que antes no interactuaban con este tipo de tecnologías han podido conocer de primera fuente lo que es la experiencia IA.

Para lograr comprender la magnitud del gran espectro que abarca, estas son algunas aplicaciones y beneficios en campos y sectores claves:

Automatización: Permite automatizar tareas rutinarias y repetitivas, liberando a los humanos para realizar tareas más complejas y creativas.

Análisis de datos: Logra procesar grandes cantidades de datos rápidamente y encontrar patrones y tendencias que serían difíciles para los humanos detectar, lo que es especialmente útil en campos como la investigación científica, el marketing y la toma de decisiones empresariales.

La Inteligencia Artificial y los humanos trabajando juntos

Asistencia en la toma de decisiones: Los sistemas de IA pueden proporcionar análisis y recomendaciones basadas en datos para ayudar a los tomadores de decisiones en áreas como la medicina, las finanzas y la gestión empresarial.

Salud y medicina: Dentro del mundo de la salud, permite apoyar en el diagnóstico médico, identificación de patrones en imágenes médicas, desarrollo de tratamientos personalizados y mejora de la eficiencia de los sistemas de atención médica actuales.

Entretenimiento: Las opciones son variadas, destacando desde la creación de videojuegos, recomendación de contenido en plataformas de streaming, hasta la generación de música y arte. Por otro lado, la IA también permite a los casinos y sitios de apuestas deportivas en línea ofrecer una experiencia de juego más personalizada, utilizando algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo analizar el comportamiento de juego de los jugadores, sus preferencias y patrones de apuestas para ofrecer recomendaciones y ofertas personalizadas.

Shutterstock (Shutterstock)

Producción audiovisual y otras aristas del arte: Si bien se menciona en el punto anterior, vale la pena nombrar esto por separado. Retratos con IA, “cómo se vería X personaje” según IA, virales de famosos con IA, cuadros de arte hechos 100% con IA, han sido parte de las principales tendencias en páginas web respecto a esta temática.

Transporte autónomo: La IA juega un papel fundamental en el desarrollo de vehículos autónomos, lo que tiene el potencial de mejorar la seguridad vial y cambiar la forma en que nos desplazamos. Sin embargo, esto no ha estado libre de accidentes: lo hemos visto en varios casos vinculados a los vehículos de Tesla.

Un Tesla Model Y Long Range exhibido el 24 de febrero de 2021 en la Galería Tesla en Troy, Michigan. (AP Foto/Carlos Osorio, Archivo) AP (Carlos Osorio/AP)

Educación: Permite personalizar el aprendizaje y proporcionar retroalimentación adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. No solo de estudiantes, si no que al aprendizaje de toda persona que quiera ahondar en información. Aquí populares plataformas como Chat GPT o Bard, son un aporte al acceso a la información universal. Aunque hay que comprender que si las preguntas no son específicamente formuladas, a veces estos mecanismos autónomos, pueden brindar información incorrecta.

En resumen, la IA tiene una amplia variedad de aplicaciones que pueden mejorar la eficiencia, la precisión y la experiencia en diferentes campos. Tal como planteó en su momento Intel: es una tecnología que está entre las “superpoderosas” que están cambiando el mundo.