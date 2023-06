Un mundo completamente digital: así se verán las casas en el 2050 según la Inteligencia Artificial

Durante décadas, el cine nos ha mostrado una representación de lo que será el futuro en cuanto a los avances de la tecnología y la era digital. La trilogía de ‘Back to the Future’ es uno de los ejemplos más claros, ya que nos mostraron escenarios que en muchos aspectos no se cumplieron. Pero con la Inteligencia Artificial la cosa parece que va encaminada de una manera diferente.

Si bien los carros voladores no llegaron a nuestro presente (aunque sí fueron inventados), lo que representa la Inteligencia Artificial es completamente diferente, ya que no se trata de una ilustración en la ficción, sino que se basa en los datos y avances que registra la tecnología en cuestiones cotidianas como aparatos domésticos que adornan nuestro hogar.

La Inteligencia Artificial, herramienta que poco a poco se convierte en fundamental para cualquier ámbito laboral, comienza a ilustrar cómo serás las casas en el 2050. El Comercio se hace eco de unas imágenes posteadas por Daily Mail en una nota, en la que muestran que la era digital se apodera completamente del hogar.

Paredes transparentes que se convierten en especies de pantallas digitales, te aseguran que con un comando no vas a necesitar de una cortina para la ventana. Los hologramas se hacen presentes en cada artículo del hogar y el estilo de los interiores nos recuerda a los escenarios de Star Wars.

Otra característica, que no es de Star Wars, sino que parece de Los Supersónicos, es que la robótica se convierte en un integrante de la familia con aparatos que realizan tareas domésticas mientras interactúan con sus usuarios.

Casas IA

