Ibai “culpa” a Elon Musk por el hackeo de su cuenta de YouTube con más de 10 millones de seguidores

Un domingo de estrés para Ibai Llanos: el streamer español sufrió el hackeo de su canal de YouTube con más de 10 millones de seguidores. Lo curioso es que “culpa” a Elon Musk por el hecho, ya que los delincuentes digitales publicaron videos bajo el nombre de Tesla.

Ibai bromeó al nombrar a Elon Musk, reconociendo posteriormente que la situación estaba bajo control y que su equipo se había puesto en contacto con YouTube para recuperar la cuenta.

“Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas, Elon Musk. Me has jodido el domingo, gilipollas”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

La publicación superó los 3.108 RT, con 74.8 mil Me Gusta.

Para la mañana de este lunes, aunque la cuenta estaba recuperada (aparece con el user de Tesla aún, pero el link es de Ibai Llanos), no se encontraban los videos. Todo irá reapareciendo progresivamente, gracias a las copias de seguridad de la empresa.

Ibai Llanos y las posibles razones sobre el hackeo de su cuenta de YouTube

Ibai Llanos dio detalles sobre el hackeo el mismo domingo.

“Los hackers, que por cierto son griegos (…), ni siquiera habían borrados los videos, sino que los habían puesto en oculto”, explicaría el streamer.

“La verdad es que no sé cómo lo han hecho. Alguno cree que ha sido porque un editor mío ha entrado en un click de ‘Maduritas en tu zona – Sabadell’, pero no, no, no. No ha sido por eso”, bromeó Ibai.

“Nada, (quiero) deciros que hemos recuperado la cuenta hace muchas horas ya, pero se está reestableciendo todo el canal, haciendo copias de seguridad”, añadió el vasco. “Supuestamente me lo iban a devolver a las 3:00 de la tarde, pero bueno, creo que sigo siendo Tesla Fútbol Club. Yo qué sé”.

Todo quedó en un susto, pero ahora el streamer tomará medidas más drásticas de seguridad.