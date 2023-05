Bill Gates: Esta es la rutina que consolidó su éxito como empresario

No solo el sentido de innovación y las ganas de superación, sino la disciplina, tienen a Bill Gates como un empresario ejemplo de éxito. Inició su camino con Microsoft y hoy es inversionista en decenas de compañías, consolidándose entre los hombres más ricos del mundo.

Pero más allá de su sexto sentido para saber dónde mover su dinero, hay algo que resalta en el magnate de 67 años: su rutina. Es sencilla, simple, pero le mantiene los pies sobre la tierra y le da incluso nuevas ideas.

¿Qué hace Bill Gates en su día a día?

La rutina diaria de Bill Gates

El desayuno favorito de Bill Gates es el Cocoa Puffs, un famoso cereal de chocolate. Sin embargo, su ex esposa Melinda French contó alguna vez que el multimillonario se salta la primera comida del día.

Todas las mañanas lee algunos diarios, como The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist, pero con el desarrollo de las redes sociales atiende más las noticias al instante en los portales.

Posteriormente, el magnate hace algo de ejercicio. Su favorito es trabajar en la caminadora, o en algún momento jugar al tenis.

Bill Gates y Paula Hurd La pareja comparte la pasión por el tenis.

En caso de plantear alguna reunión, siempre busca que sean cortas y precisas. De acuerdo con The Telegraph, su horario se divide en intervalos de cinco minutos, con cada momento cuidadosamente planeado.

Su almuerzo no es muy sano que digamos: en Reddit respondió que era fanático de la hamburguesa con queso.

Otra de las aficiones de Bill Gates es la lectura, quizás incluso la principal. Siempre tiene un tiempo para leer, y recomienda en su blog lo que más le ha entretenido o enseñado.

Bill Gates Jugador de Pickleball (y uno de los hombres más ricos del mundo)

Los fines de semana, además de jugar al tenis o al pickleball, también puede compartir con sus amigos una buena partida de bridge.

Luego de cenar, el encargado de lavar los platos es él. Aunque se desconoce cómo ha cambiado su rutina tras el divorcio, es de presumir que mantenga esa tradición.

Y, finalmente, Bill Gates no es de dormir tarde: siempre prefiere acostarse temprano, para poder descansar al menos por siete horas.