Steve Jobs lloraba con esta canción: “Me conmueve como pocas”

La historia de Steve Jobs no solo reúne logros profesionales con Apple como principal triunfo. Sus orígenes son conmovedores, ya que fue dado en adopción cuando era un bebé, y siempre estuvo consciente de ello. De hecho, una canción en especial lo hacía llorar: Little Green, de Joni Mitchell.

Jobs lo reconoció en un correo escrito a sí mismo, y que podemos leer en el libro Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words. Sobre él hablamos recientemente en FayerWayer, y puedes descargarlo aquí de manera gratuita.

Make Something Wonderful Nuevo libro sobre Steve Jobs

“Little Green me hizo llorar cada vez que la escuché. Tal vez sea porque soy adoptado, pero esta canción me conmueve como pocas”, dijo en el correo, fechado en 2003.

“Después de darme cuenta de qué se trataba esta canción, lloro cada vez que la escucho. Ella (Joni Mitchell) la escribió cuando era joven, y sigue siendo una de las mejores de sus muchas grandes canciones”.

De acuerdo con The Telegraph, Steve Jobs se enviaba regularmente correos electrónicos a sí mismo como una manera de organizar sus pensamientos. Estos han sido publicados en el libro antes referido.

Los orígenes de Steve Jobs y las líneas cruzadas con la canción de Joni Mitchell

Steve Jobs era hijo de un inmigrante sirio de nombre Abdulfattah Jandali, y de Joanne Carole Schieble, de ascendencia alemana y suiza. Ambos eran jóvenes estudiantes universitarios cuando nació el pequeño Abdul Lateef, y resolvieron darlo en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Hagopian.

Steve Jobs y su padre adoptivo, Paul Foto de la infancia, cortesía de Apple

Ya adulto, Steve Jobs volvería a ver a su madre biológica, pero no a su padre.

Joni Mitchell escribió Little Green, canción dedicada a su hija Kelly Dale Anderson. Cuando Mitchell tenía 23 años la dio en adopción, debido a las dificultades económicas por las que pasaba. El tema fue escrito en 1966, lanzándose en su álbum Blue, de 1971.

“Nacida con la Luna en Cáncer / elígele un nombre al que ella responderá / llámala Verde y los inviernos no podrán desvanecerla / llámala Verde por los niños que la hicieron / llámala Verde, sé una bailarina gitana…”, es parte de la letra de la canción.

Kelly Dale Anderson no supo que era adoptada sino hasta que cumplió los 27 años de edad. Conocería a Joni Mitchell apenas en 1997, cuatro años después de saber la noticia.