Steve Jobs: un nuevo libro sobre el padre de Apple está disponible, aquí puedes descargarlo gratis

El legado de Steve Jobs es imperecedero y se engrandece cada día más desde su muerte en 2011. Así, no solo sus creaciones, sino también sus ideas y discursos son elogiadas en presentaciones incluso alejadas del mundo de la tecnología.

Sus palabras sirven para impulsar.

Recientemente, el Archivo de Steve Jobs publicó un nuevo libro sobre el padre de Apple, de nombre Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words. El texto recopila discursos, entrevistas y correspondencia de Jobs, con prólogo de su viuda, Laurene Powell Jobs.

Make Something Wonderful Nuevo libro sobre Steve Jobs

La edición estuvo a cargo de Leslie Berlin, directora ejecutiva del Steve Jobs Archive.

Su portada cuenta con una imagen de Polaroid de Steve Jobs en su juventud, con traje de gala antes de partir a algún compromiso.

Por los momentos el libro Make Something Wonderful se encuentra solo en inglés, con la esperanza de que algún día tenga una versión en español.

Un libro de Steve Jobs que sirve de inspiración para todos

El libro, de acuerdo con el portal oficial del archivo, “ofrece una ventana sin igual a cómo uno de los empresarios más creativos del mundo abordó su vida y su trabajo”.

“En estas páginas”, continúa el archivo, “Steve comparte su perspectiva sobre su infancia, sobre el lanzamiento y el abandono de Apple, sobre su tiempo con Pixar y NeXT, y su último regreso a la empresa que lo inició todo”.

Steve Jobs Padre de Apple

Además de las entrevistas, los discursos y las cartas, hay varias fotografías de Steve Jobs que sirven para ilustrar su vida y obra. Todo proviene de manera oficial desde el archivo del creador de Apple.

“Este hermoso manual está diseñado para inspirar a los lectores a crear sus propias ‘cosas maravillosas’ que hacen avanzar al mundo”.

Make Something Wonderful está disponible para Apple Books y otras aplicaciones, totalmente gratis. Puedes descargarlo en la aplicación de libros de Apple en este enlace, y para su lectura en tu e-reader favorito en este otro.