La última idea de Elon Musk para Twitter: cobrar mil dólares mensuales por una verificación dorada

Los cambios en el Twitter de Elon Musk continúan, ya con menor ruido que en meses anteriores, pero activos aún. El magnate sigue buscando cómo hacer más rentable a la red social, y su última idea es cobrar mil dólares mensuales por una verificación dorada.

Recordemos que la primera modificación importante en la red social fue cobrar 8 dólares mensuales por la verificación azul, a través del sistema Twitter Blue. Ya no valdría de nada si la cuenta era oficial o no, sino que el usuario pagara para tener el “ganchito” azul.

El argumento es una deuda de 12.5 mil millones de dólares en la empresa.

Ahora Musk quiere ir más allá: mil dólares mensuales por el dorado, bajo el esquema de Verified for Organizations. Estaría destinado a grandes marcas comerciales, de acuerdo con The Information, citado por The Verge.

A varias compañías se les asignó gratuitamente la verificación dorada, pero las que no quieran pagar, la perderán. Se desconoce cuándo ocurrirá esto.

Twitter y la insignia dorada de los mil dólares, ¿habrá confirmación por parte de Elon Musk?

Matt Navarra, consultor de redes sociales, publicó un correo electrónico entre el gerente de producto de Twitter, Evan Jones, y una empresa no identificada. En él señala que “como suscriptor de acceso anticipado, obtendrá una marca de verificación dorada para su organización e insignias de afiliación para sus asociados”.

“Si desea suscribirse”, continúa el correo, “Verified for Organizations cuesta mil dólares por mes y 50 por identificador afiliado adicional por mes, con un mes de afiliaciones gratuitas”.

Twitter is reportedly emailing businesses offering gold check mark verification for $1000 PER MONTH!



And affiliate account verification for $50 each per month pic.twitter.com/hohTPKLKdi — Matt Navarra (@MattNavarra) February 3, 2023

Explica The Verge que Twitter lanzó las insignias doradas de Verified for Organizations con el fin de permitir “a las empresas verificarse y distinguirse en Twitter”.

Navarra también hizo público un mensaje directo entre otra compañía y el gerente de producto de Twitter, en el que se confirma la tarifa de mil dólares mensuales.

Por los momentos, Verified for Organizations no ha sido lanzado oficialmente. The Verge pidió algunos comentarios a la empresa de Elon Musk, pero “la compañía ya no tiene un equipo de comunicaciones”, según informó el portal.

Capaz es otra de las medidas del multimillonario por la crisis económica en la red social.