God of War rompe la red con este busto de Kratos construido con bloques de LEGO

Imagen: IGN | Kratos, protagonista de God of War, se convierte en una espectacular figura de LEGO gracias al esfuerzo y creatividad de un fan.

Alguien ha tenido la genial y descabellada idea de armar un busto de Kratos de God of War: Ragnarök construido única y exclusivamente con bloques de LEGO y el resultado es impresionante.

En meses recientes hemos sido testigos de cómo la comunidad gamer fanática de este guerrero espartano ha mostrado una curiosa fijación por dos cosas que parecieran totalmente incompatibles entre sí: el propio juego más reciente de la saga y el mundo de LEGO.

Les reportamos antes de cerrar el año cómo la comunidad de fans a estos bloques recreativos tuvo la ocurrencia de crear un videojuego 100% casero inspirado en la sangrienta franquicia y ahora vemos otra variante de esta cruza de universos.

En donde alguien tuvo la ocurrencia de tomar un montón de bloques de LEGO para crear un peculiar busto de Kratos con todo el estilo es este tipo de sets de juego.

Así luce el busto de Kratos inspirado en God of War

Existe en Instagram una cuenta bajo el nombre de dnog.mocs que nos demuestra que prácticamente es posible construir cualquier ocurrencia en bloques de LEGO.

El usuario tiene una cantidad ridículamente corta de seguidores, pero cada una de sus obras presentadas funcionan como un firme testimonio de las posibilidades infinitas que ofrecen este cubos de juguete.

El máximo ejemplo de ello tal vez lo encontramos con una de sus más recientes obras que se terminó convirtiendo en algo viral entre la comunidad de seguidores de estos bloques:

“Quería construir más cabezas y decidí que Kratos sería una buena elección. Realmente no me gustan los bustos porque debajo de la cabeza no es tan interesante para mí, pero estoy pensando que tal vez sea una buena idea desarrollar el modelo de todos modos.

Por ahora, solo construí hasta el cuello. la cabeza terminó siendo un poco más pequeña que mi colosal cabeza de titán.”

Así explica el autor el avance de este proyecto, en donde la parte más complicada, la de la cabeza, se encuentra ya terminada, pero el resto de los elementos inferiores se mantienen en el limbo y sin tanta definición.

Por las peculiaridades propias de los bloques de LEGO y la cantidad de piezas utilizadas para esta escultura los detalles no son demasiado profundos.

Pero aún así podemos afirmas que es una proeza absoluta el resultado de los avances de este proyecto en honor a la nueva saga de God of War.