Estuvo a punto de quemar su casa tras cometer un error muy común en la actualización de su PC gaming

Una característica muy de los usuarios de PC gaming es querer tener el dispositivo más rápido y capaz para la ejecución de los videojuegos. Es lógico ¿Quién no quiere tener la mejor calidad de imagen, cero bugeos y la más rápida reacción ante la dirección de un comando?

Sin embargo, en esa persecución de tener el mejor equipo, sin cambiarlo, podemos cometer errores que son muy comunes en las actualizaciones. Que salga mal una configuración es un dolor de cabeza; se pierde tiempo y nos saca de quicios.

Pero que ocurra una tragedia es mucho más delicado. Eso le pudo pasar a un usuario de Reddit. En su intento por tener un mejor desarrollo en su PC gaming pudo haber incendiado su casa, debido a que intentó conectar dos dispositivos que aparte de no ser compatibles entre sí, lo hizo con el cable incorrecto.

Cable fuente de alimentación Reddit

Pudo quemar su casa con la actualización de la PC gaming

Esto, según reseña 3D Juegos, es una práctica mucho más común de lo que se piensa. El portal citado informa que la historia es de un usuario de Reddit llamado Guitarsandbikes. En su feed publica una foto de un par de cables preguntándose “¿la fuente de alimentación Be Quiet y la carcasa no son compatibles? ¿Qué me estoy perdiendo?”.

Compró la nueva fuente de alimentación y un box con la intención de incrementar la ejecución interna de algunos aspecto en su computador sin saber que no podía usar el cable viejo para conectar.

El cable es de bajo amperaje y la fuente es de alto. Entonces, al unirlos se hace una especie de corto, se calientan los equipos y puede agarrar llamas cualquier material que esté muy pegado a la PC gaming.

Una de las respuestas en la comunidad de Reddit le indica que existe un “cable especial diseñado para el amperaje más alto.

Siempre que se compra un nuevo equipo, en caso de que no los integre, hay que leer las instrucciones de los terminales con los que se debe pegar. Así evitas que se dañe el mismo dispositivo o peor, que se queme tu casa.