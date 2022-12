Elon Musk revela preocupación de que podría ser asesinado pronto

Tras semanas en el centro de las controversias Elon Musk terminó abriendo una sesión de preguntas y charlas con la comunidad de Twitter, donde reveló, entre muchas cosas, su temor franco a ser asesinado.

Esta charla, en donde igual dio más detalles sobre la suspensión de la cuenta oficial de Kanye West y su perspectiva sobre las publicaciones de incitación a la violencia, se supone que tenía como objetivo central dialogar sobre la controversia de los #TwitterFiles de Hunter Biden.

Sin embargo, como hemos visto, en la sesión AMA (Ask Me Anything), el nuevo dueño de Twitter, que también se encuentra detrás de SpaceX y Tesla Motors, se mostró abierto para hablar de toda variedad de temas, tanto relativos a la red social como privados.

Lo que tal vez nadie esperaba es que Musk terminaría revelando sus miedos sobre la posibilidad de que alguien lo asesine.

¿Quién quiere asesinar a Elon Musk?

Durante la sesión de preguntas, tal como comparten en un reporte detallado de News Corp, se habló de todo a lo largo de más de horas. Y fue ahí que Musk reveló un detalle inquietante sobre la incertidumbre de su integridad física.

Ya que, según ha contado Elon, existiría un “riesgo significativo” de ser asesinado por un disparo, implicando que habría podido recibir amenazas de muerte:

Jörg Carstensen/dpa - Archivo Europa Press (Jörg Carstensen/dpa/Europa Press)

“Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, o incluso de que me disparen literalmente, es bastante significativo.

No es tan difícil matar a alguien si quisieras, así que espero que no lo hagan, y el destino sonríe ante la situación conmigo y no sucede. Pero definitivamente hay algo de riesgo allí”.

Durante la misma sesión de preguntas y respuestas Musk afirmó que no se encontraba deprimido y que no contaba con pensamientos suicidas.

De manera que si algún día cercano amanecía muerto bajo tal supuesto escenario no se trataría de algo real, según afirmó durante la charla.

Como todos sabemos en octubre Musk tomó las riendas de Twitter después de meses de pleitos legales donde intentó librarse de la adquisición.

Uno de sus primeros movimientos al llegar a mando de la plataforma fue desarticular su equipo ejecutivo e iniciar un proceso de despidos masivos donde dejó a la mitad de la gente sin empleo.

A la par ha implementado medidas controversiales en la gestión de moderación de contenidos y cuentas, trayendo de vuelta incluso a Donald Trump luego de años exiliado.

Hoy por hoy cualquiera podría pensar que Elon Musk tienen más de un enemigo que podría desearle algún daño físico.