Elon Musk siendo Elon Musk: entra a las oficinas de Twitter... con un lavamanos

No sabemos si Twitter necesitaba un nuevo dueño o un fontanero, pero parece que Elon Musk está dispuesto a cumplir con ambos roles. Por algo está cerca de cerrar la compra de la compañía por 44 mil millones de dólares y por alguna razón llegó a las oficinas con un lavamanos.

Hay muchas formas de presentarse en la sede de una empresa que estás a punto de comprar. Con un maletín lleno de documentos, una laptop con archivos importantes, vestido de traje, en fin, formas normales. Pero sabemos que el irreverente Elon no hace las cosas así.

El CEO de Tesla y Space X, quien nunca retrocedió en dar un paso al frente, compartió en la red social un video de él mismo ingresando a la sede de Twitter en San Francisco este miércoles 26 de octubre.

En el clip de nueve segundos, se ve claramente a Musk con el lavamanos en su poder, entrenando en la oficina principal de la empresa, en la que se identifica como “Jefe Twit”, o al menos así lo escribió en su perfil.

Con un juego de palabras, escribió: “Entering Twitter HQ – let that sink in!”. También contó que conoció “a mucha gente genial en Twitter hoy”.

Meeting a lot of cool people at Twitter today! — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

¿Se cerrará este viernes la compra de Twitter?

Este viernes 28 de octubre se cerraría la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Horas después de presentarse en su sede este miércoles, aún no estaba claro si se suponía que su llamativa llegada de Musk confirmaría que su adquisición de Twitter finalmente se llevó a cabo.

Los representantes del hombre más rico del mundo o Twitter no ofrecieron ningún comentario oficial sobre el asunto después de su tuit, de acuerdo con el reporte de Digital Trends.

Con la fecha límite de fin de semana para completar el trato que se avecina y la aparición sorpresa de Musk en la sede de Twitter, parece que la adquisición está prácticamente asegurada.