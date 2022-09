Zero: la app sobre ayuno intermitente con la que Elon Musk perdió 10 kilos

El ayuno intermitente es una práctica alimenticia defendida por muchos y señalada por otros. No es una dieta, sino un régimen que se utiliza junto con ua restricción calórica para perder peso, con periodos entre ayuno y alimentación. Elon Musk lo está haciendo con una aplicación llamada Zero.

Disponible tanto en iOS como en Android, la app permite seguir el ayuno intermitente y su interfaz permite indicarle qué tipo de ayuno realizará el usuario y a qué hora comenzaremos, para que aparezca un reloj que muestra cuánto tiempo de ayuno llevamos.

Zero también permite configurar alertas para que notifique cuándo debemos comenzar a ayunar y cuándo comienza el periodo de alimentación. Además, la app se puede conectar a la aplicación Salud de iPhone para que crear un registro de nuestro peso.

Zero

Según los especialistas, el ayuno intermitente puede ir desde las ocho horas hasta dos días completos en que únicamente se ingiere agua, infusiones y tés. ¿Cómo le está yendo a Elon Musk? Pues perdió 10 kilos, justo después de que se filtraran sus imágenes sin polera durante unas vacaciones en Grecia.

Los resultados de Elon Musk

Musk escribió en Twitter que un amigo le recomendó ayunar periódicamente: “Por consejo de un buen amigo, he estado ayunando periódicamente y me siento más saludable”.

El magnate sudafricano no ofreció detalles sobre los tiempos en los que no come. Lo que sí hizo Elon Musk fue recomendar la app de ayuno Zero, asegurando que es “bastante buena”.

The Zero fasting app is quite good — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

Además, el empresario Sven Henrich se unió a la conversación en Twitter y le preguntó cuánto a Musk cuánto peso había perdido. “¿Cuántas libras has perdido? Menos de 800 calorías al día hace maravillas y los antojos también desaparecen después de unos días”, escribió.

Elon, por su parte, respondió: “Más de 20 libras por debajo de mi peso máximo (poco saludable)”. Es decir, que ha perdido poco más de nueve kilos.