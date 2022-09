Reina Isabel II: la historia de la mítica Wii de Oro que estaba destinada a la Reina de Inglaterra

La Reina Isabel II de Inglaterra falleció este jueves a los 96 años de edad, tras 70 años en el poder. Ejerció como soberana de 14 estados independientes constituidos en reino (Commonwealth)… y pudo tener en sus manos una Nintendo Wii de Oro.

Sí, la famosa Wii de Oro de 24 kilates que estaba destinada a la Reina de Inglaterra.

La historia es esta: la consola fue mandada a cubrir en oro en 2009, como parte de un truco publicitario de la desarrolladora THQ para promocionar el videojuego Big Family Games.

La consola está bañada en oro de 24 quilates, características iguales tiene su mando Wiimote.

Por distintas razones (lo más creíble es que la misma seguridad de la reina no lo permitiera), la Casa Real no la aceptó, terminando de vuelta en THQ. Donny (no se conoce su apellido), una persona cercana a la empresa, se quedó con ella.

Trató de subastarla en el pasado a través de eBay, pero por temas de seguridad de la plataforma no se pudo. En mayo pasado lo intentó de nuevo, con un precio base de 300 mil dólares.

¿Qué ocurrió con la consola Wii de Oro para la Reina de Inglaterra?

El mismo Donny, que está al frente del portal especializado Console Variations, habló acerca de la decisión de subastar la Nintendo Wii de Oro.

Quería un millón de dólares por la Wii, pero finalmente la tasó en 300 mil dólares. “Espero que el sistema vaya a un buen hogar. Con suerte, un museo, o alguien que lo cuide tanto como lo hice yo. La historia es lo que hace que este artículo sea tan único”, afirmó en ese entonces.

Lo más probable es que nadie haya pagado los 300 mil dólares por la Wii, así que puede permanecer en sus manos. Console Variations no ofreció mayores detalles al respecto.

La Nintendo Wii bañada en oro de 24 kilates dedicada a la Reina Isabel II que nunca estuvo en sus manos Foto: eBay

Nintendo lanzó la consola Wii en 2006, siendo la séptima generación de sus sistemas de entretenimiento. El precio de venta era de 249.99 dólares.

Esta consola fue la primera de Nintendo en permitir la conectividad a Internet, destacando juegos como Wii Sports, Super Mario y Legend of Zelda, entre otros. En 2022 pasó a ser la séptima consola doméstica más vendida de todos los tiempos, con 101 millones de unidades totales.