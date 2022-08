Elon Musk habría exigido a su padre que se callara tras decir que no estaba orgulloso de su hijo

Elon Musk y Errol Musk El drama con Elon Musk ahora se extiende hasta su familia. Su padre Errol Musk al parecer dijo algo rudo sobre su hijo que no le gustó.

Pocas vidas parecen ser tan públicas como la de Elon Musk, el supuesto hombre más rico del planeta que ahora no quiere abrir la billetera para cumplir su palabra y terminar de comprar Twitter.

Todo esto tras una bastante coincidente serie de hechos en donde sus activos en criptomonedas colapsaron, implementó despidos masivos en Tesla Motors y vendió múltiples acciones de sus compañías de manera silenciosa mientras se prepara para el juicio contra la red social.

Hay algo extraño y casi ilógico en el comportamiento del magnate que ha pasado por momentos turbulentos a lo largo de los últimos.

Así que, como sería normal de esperar, era sólo cuestión de poco tiempo para que todo estos embrollos se alimentaran también por cotilleos emanados desde su vida personal.

Lo que tal vez nadie esperaba es que el protagonista de toda esta serie de chismes fuera el propio padre de Elon, Errol Musk.

Elon Musk habría enviado severo mensaje de texto a su padre

A lo largo de la semana salieron a relucir diversas declaraciones del progenitor de Elon, en donde hablaba de distintos detalles de la vida de su hijo. Criticando su sobrepeso y denostando relativamente la trayectoria de los coches Tesla afirmando que prefiere otros autos.

Obviamente esto traería consecuencias y ahora las estamos presenciando. Ya que Musk le habría mandado un inusual mensaje de texto a su padre pidiendo que “se callara” luego de las críticas que hizo públicas.

Y todo esto se ha filtrado debido a que el propio Errol en una entrevista con el Daily Mail Australia, reveló que había malinterpretado la pregunta en la entrevista reciente en la radio australiana al responder “no” cuando se le preguntó si estaba orgulloso de Elon:

Errol Musk, padre de Elon (Cyrus McCrimmon/Denver Post via Getty Images)

“En realidad no me di cuenta de la pregunta sobre estar orgulloso. Fue solo cuando escuché la grabación después que me percaté de cómo se entendió todo.

Si le preguntas a cualquier padre si está orgulloso de su hijo, estás orgulloso de él desde el día en que nació.

Elon sabe que no es cierto, por lo que nunca se molestaría por eso. Simplemente se ríe de este tipo de cosas.”

Aún así todo habría tenido sus repercusiones, ya que, según relata el sujeto sus tres hijas Alexandra, Asha y Tosca, no hablaron con él durante días después tras haber hablado en esa entrevista.

Elon por su parte le habría enviado el susodicho mensaje de texto con la siguiente petición: “Papá, la prensa te trata como si fueras un violín, así que por favor cállate”.

Esto habría sido en un tono de broma y cordial, por lo que todo apunta a que estarían en buenos términos.