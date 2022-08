¿El combate del siglo? Elon Musk advierte que si Kim Jong-Un quiere pelea, la tendrá

Kim Jong-Un vs Elon Musk Elon Musk dijo que si el norcoreano quiere pelear con él, lo hará.

¿Quién más, sino él? Elon Musk no conoce frenos al momento de hablar, y el recientemente difundido episodio de Full Send Podcast es un ejemplo. Entre varias cosas, el magnate tuvo tiempo para desafiar a Kim Jong-Un, dictador de Corea del Norte, tras haberlo hecho antes con Vladímir Putin.

Recordemos que en las semanas posteriores a la invasión de Rusia a Ucrania, Musk envió un mensaje a Putin a través de Twitter, retándolo a un encuentro singular por el país atacado.

Evidentemente, el ruso ni le respondió, aunque sí lo hicieron algunos de sus seguidores, como Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia, y el antiguo jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin.

Un encuentro de 2019 entre Kim Jong-Un y Vladímir Putin. Dmitry Azarov - Archivo (Dmitry Azarov/Europa Press)

Ahora, los presentadores de Full Send Podcast, le propusieron un nuevo rival a Musk: el dictador de Corea del Norte.

“¿Te enfrentarías alguna vez con Kim Jong-Un?”, le preguntó Kyle Forgeard al dueño de SpaceX y Tesla. “Si él quiere. Yo no diría que no”, respondió Musk, de acuerdo con Newsweek.

Acto seguido, le interrogaron sobre si le preocupaba algún atentado contra su vida. Musk indicó que él no tiene un “escuadrón de asesinato”, pero sí reconoce que ciertas declaraciones que ha hecho “realmente puedan ser contraproducentes”.

Elon Musk habló sobre (casi) todo en Full Send Podcast

La conversación de Elon Musk con Full Send Podcast duró algo más de tres horas, abarcando diversos temas, que incluía la creación de una consola rival de PlayStation, Xbox y Nintendo y su visión sobre el fenómeno OVNI.

El magnate reconoció que en su vida “ha visto cero aliens”, ningún extraterrestre, pese a que su empresa SpaceX está al frente de la lucha por la exploración espacial.

Y sobre la consola de videojuegos, Musk apuntó que no aportaría nada nuevo que no hayan hecho Sony, Microsoft o Nintendo con sus creaciones, por lo que no entraría en ese mercado.

Para ver la entrevista completa de Elon Musk en Full Send Podcast, dejamos acá tanto el vínculo al canal como el video.