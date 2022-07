Elon Musk vs Bill Gates, por qué no son amigos los gigantes tecnológicos

La rivalidad entre Elon Musk y Bill Gates va más allá de quién tiene más dinero. Es un tema, quizás, hasta de principios. Lo único claro es que los gigantes tecnológicos no son amigos, sentando posiciones distintas respecto a temas como la pandemia del COVID-19, las criptomonedas, el cambio climático y más.

Son varios años en los que dardos, disparos y misiles van del lado de Musk al de Gates, y viceversa. El tema es que mientras Bill utiliza argumentos para criticar, Elon responde con burlas al físico de su rival, o a situaciones controversiales, como su cercanía al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

A continuación, vamos con algunos de los temas en los que el jefe de Tesla y SpaceX y el cocreador de Windows se muestran en desacuerdo.

Los vehículos eléctricos

Elon Musk y Bill Gates

Aunque Gates reconoce el éxito de Musk en la producción de vehículos eléctricos, en 2020 el creador de Microsoft expresó su disgusto por los Tesla, infiriendo que prefería un auto eléctrico Porsche. Musk dijo que era “decepcionante” saberlo, de acuerdo con Business Insider.

Gates estaría detrás de varias situaciones contra Tesla, algo de lo que constantemente ha hablado Musk. En Twitter, expresó: “Bill Gates tiene una posición corta contra Tesla, que ahora necesitaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para cerrar”. El acortamiento al que se refiere Musk es una manera de ganar dinero apostando a que una empresa perderá valor.

El manejo de la pandemia del COVID-19

Elon Musk siempre minimizó la gravedad de la pandemia del COVID, llegando a burlarse del uso de mascarillas y las órdenes de confinamiento. Es posible que en esto influya que cada cierre de empresas declarado, por ejemplo, en China, afecta a su bolsillo.

Mientras, Gates ha elogiado a las autoridades norteamericanas por este motivo, apoyando constantemente sus medidas. Incluso, donó millones de dólares en el desarrollo de vacunas.

Gigafábrica de Tesla en Shanghai (VCG/Visual China Group via Getty Ima)

Respecto a Musk, Gates dijo: “El posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios escandalosos. No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Sus autos eléctricos son buenos y sus cohetes funcionan bien, así que se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda áreas en las que no está demasiado involucrado”.

Las criptomonedas, otro punto de separación entre Bill Gates y Elon Musk

ARCHIVO - Un anuncio de Bitcoin, una de las criptomonedas más populares, es visto en un edificio en Hong Kong el 18 de noviembre del 2018. (AP Foto/Kin Cheung) AP (Kin Cheung/AP)

Bill Gates es un enemigo declarado de las criptomonedas, considerándolas, junto con los NFT, un fraude que busca tontos para aprovecharse de ellos. Mientras, Elon Musk las impulsa: Dogecoin es su favorita, llegando a recibirla en Tesla inclusive.

Recientemente se conoció una demanda contra el jefe de Tesla y SpaceX por utilizar sus compañías para promocionar las cripto, a las que consideran “una estafa piramidal”.

El cambio climático

En junio pasado, en una entrevista con el youtuber francés Hugo Décrypte, Gates manifestó: “Doy mucho más (dinero) al cambio climático que Elon o cualquier otro. Doy muchos dólares filantrópicos, apoyo a las empresas. Los autos eléctricos constituyen el 16% de las emisiones, así que también tenemos que resolver ese otro 84%”.

Musk respondió con una sola palabra: “Suspiro”. El resto queda para la interpretación del público.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

El sudafricano expuso en Twitter algunas capturas de pantalla de conversaciones con Gates, negándose a hacer aportes al cambio climático. “No puedo tomar en serio su filantropía sobre el cambio climático cuando tiene una posición corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático”.

Los viajes espaciales

SpaceX (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Para Gates, los viajes espaciales como los realizados por SpaceX, empresa de Musk, no ayudan en nada a la Tierra. “No creo que los cohetes sean la solución. Pero tal vez me esté perdiendo algo”, resaltó el creador de Microsoft, agregando que prefería gastar su dinero en vacunas en la Tierra que en la exploración al espacio.