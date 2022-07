¿Quieres producir música? Estas son las 5 mejores laptops que puedes comprar

Las computadoras portátiles son una opción más conveniente cuando se trata de producir música, pero ciertamente no pueden lograr la calidad y desbloquear las dimensiones musicales que una computadora de escritorio puede. Sin embargo, ahorita no entraremos en ese debate de Laptops vs Desktops.

Ahora nos enfocaremos en recomendarte equipos portátiles que cuentan con la facilidad de transportar, no ocupan mucho espacio y por supuesto pueden ser más económicas que una de Escritorio (dependiendo de sus características).

Antes de invertir en un equipo debes tomar en cuenta muchos factores, entendiendo que el procesamiento de audio es una de las tareas más intensivas en CPU que las personas hacen en las computadoras hoy en día.

El hecho de que se base en el procesamiento en tiempo real trae más perspectivas de una computadora a la imagen.

[Mac: 10 atajos de tu teclado para realizar varias acciones en tu ordenador]

Si estas en esa etapa de búsqueda de equipos portátiles para la producción musical pues sigue leyendo que encontrarás 5 opciones que te podrán funcionar:

Dell XPS 17 9710

La presentación de este equipo resalta su enfoque para usuarios profesionales del área creativa audiovisual, por eso sus características son específicas para esa área.

Características:

Marca: Dell

Dell Series: XPS 17 9710

XPS 17 9710 Tamaño de pantalla: 17 Pulgadas

17 Pulgadas Color : Plateado

: Plateado Tamaño del disco duro: 1 TB

1 TB Modelo de CPU: Core i9

Core i9 Tamaño de la memoria RAM instalada: 32 GB

Precio: US$2,719.34

ASUS ZenBook Pro Duo 15

Este equipo cuenta con un diseño exclusivo ErgoLift para una mejor posición de escritura, sistema de refrigeración optimizado y rendimiento de audio mejorado.

Marca: ASUS

ASUS Series: ZenBook Pro Duo 15

ZenBook Pro Duo 15 Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas

15.6 Pulgadas Color: Azul (Celestial Blue)

Azul (Celestial Blue) Tamaño del disco duro: 1 TB

1 TB Modelo de CPU: Core i9

Core i9 Tamaño de la memoria RAM instalada: 32 GB

Precio: US$2,299.99

CHUWI HeroBook Pro 14.1

Este modelo viene con un potente y eficiente procesador Intel quad core Gmini Lake N4020, con frecuencia fundamental de 1,1 GHz y frecuencia de ráfaga de 2,8 GHz, basado en tecnología de 14 nm y diseño de energía ultrabaja de 5 W. La tarjeta gráfica Intel UHD 600 de alto rendimiento integrada garantiza un procesamiento rápido de imágenes y una calidad de imagen nítida.

Marca: CHUWI

CHUWI Series: HeroBook Pro

HeroBook Pro Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas

14 Pulgadas Color: Gris

Gris Tamaño del disco duro: 256 GB

256 GB Modelo de CPU : Celeron N4020

: Celeron N4020 Tamaño de la memoria RAM instalada: 8 GB

8 GB Sistema operativo: Windows 10

Precio: $259.00

Lenovo - 2021 - IdeaPad 3

Este equipo está diseñado para Gamers, pero sus características repotenciadas ofrece beneficios para el manejo de herramientas de producción musical.

Marca: Lenovo

Lenovo Series: 2021

2021 Tamaño de pantalla :15.6

:15.6 Color: Negro shadow

Negro shadow Tamaño del disco duro: 256 GB

256 GB Modelo de CPU : Ryzen 5

: Ryzen 5 Tamaño de la memoria RAM instalada: 8 GB

8 GB Sistema operativo: Windows 11

Precio: US$699.00

Apple MacBook Air

Dejamos lo mejor para el final. Todo lo relacionado con Apple a nivel de producción musical cuenta con el nivel necesario para desarrollar una carrera profesional.

En esta oportunidad te daremos a conocer los detalles de la Apple MacBook Air 2020, pero tanto la MacBook Pro 14 M1, como la MacBook Pro 16 M1 son también excelentes opciones que puedes optar.

Características de la Apple MacBook Air 2020

Marca: Apple

Apple Series: MacBook Air

MacBook Air Tamaño de pantalla: 13.3 Pulgadas

13.3 Pulgadas Color: Plateado

Plateado Tamaño del disco duro: 256 GB

256 GB Tamaño de la memoria RAM instalada: 8 GB

8 GB Sistema operativo: Mac OS

Mac OS Coprocesador de gráficos: 7-core GPU

Precio: US$819.00