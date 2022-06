Con ayuda de IA se busca identificar rostros anónimos de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial finalizó hace 77 años, pero las imágenes y relatos todavía mantienen interrogantes que merecen ser respondidas. Es por eso que un ingeniero de software en Estados Unidos se dedicó a desarrollar una técnica, apoyada con Inteligencia Artificial, capaz de identificar a las victimas y sobrevivientes del Holocausto.

La plataforma desarrollada por Daniel Patt, de 40 años, se llama From Number to Name (N2N) y se encarga de escanear todas las imágenes posibles de ese suceso histórico ocurrido en Europa.

De momento, el software de identificación de imágenes se encuentra en desarrollo, por eso al mostrar una imagen de escaneo, solo se devuelve las 10 mejores coincidencias potenciales de su base de datos.

“Simplemente mostramos resultados, con puntajes de similitud, y dejamos que las personas decidan si los resultados contienen una identificación positiva”, dice Patt en una entrevista con The Times of Israel.

¿Cómo funciona la plataforma?

El usuario que quiera consultar en la plataforma debe cargar una foto de aproximadamente el mismo período de tiempo y la plataforma le generará resultados aproximados. (puedes ingresar en este enlace)

“Mirando hacia el futuro, nos gustaría que N2N se convirtiera en un vehículo para la educación sobre el Holocausto, dando a los estudiantes la oportunidad de contribuir directamente al registro histórico”, dijo Patt en la entrevista. “Los estudiantes pueden usar el software para ayudar a identificar rostros y artefactos en archivos de fotos y videos y potencialmente descubrir nuevas conexiones entre los descendientes vivos del Holocausto y sus antepasados”.

La base de datos de este site se alimentó del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (USHMM), sin embargo, de acuerdo a lo expresado por el ingeniero, se espera que tenga mayor número de imágenes al asociarse con “museos, escuelas, instituciones de investigación y otras organizaciones que comparten objetivos comunes en torno a la educación, la concienciación y el Holocausto”.