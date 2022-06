Elon Musk cumple e inicia con despidos masivos en Tesla

Durante los últimos meses hemos visto cómo Elon Musk se ha convertido en una persona controvertida por múltiples razones, declaraciones y actos que de una forma u otra lo han vuelto viral.

Desde hace tiempo el muchacho está en el ojo del huracán por la especulación de cómo pudo haber impactado en su fortuna el #CryptoCrash y todo el asunto de la compra de Twitter, que mientras más avanza el tiempo más parece que pudo ser una estratagema para manipular el valor de sus acciones.

En paralelo hemos visto que Musk ha batallado con otras áreas de su imperio, particularmente con Tesla Motors, que ha presentado dificultades para mantener su calendario de producción.

De hecho hay modelos que llevan años de retraso en su lanzamiento, mientras que los vehículos que ya se encuentran en producción en serie igual presentan algunas complicaciones.

En su momento Elon manifestó su intención de recortar en un 10% su equipo laboral en la automotriz si se mantenía el actual curso económico de recesión. Y ahora todo apunta a que lo va a cumplir.

Elon Musk empieza recortes de Tesla en Singapur

De acuerdo con un reporte de CNBC, la fuerza laboral de Tesla, compuesta por 100 mil empleados, habría iniciado con su proceso de reducción.

Todo luego de que Elon Musk despidiera a su Gerente Regional en Singapur. Christopher Bousigues se encargaba de supervisar las operaciones de la compañía en ese país, pero el 11 de junio de 2022 fue cesado de su puesto.

El punto interesante aquí es fue el propio Bousigues quien terminó confirmando desde su LinkedIn las conexión de su despido con lo que había advertido Musk tiempo atrás:

“Tesla anunció una reducción del 10 por ciento de la fuerza laboral. Mi puesto fue elegido para ser eliminado a partir de hoy.

El año pasado, el equipo y yo construimos el negocio desde cero. Cuando sucede algo así, uno se pregunta cuál es el mejor curso de acción, si permanecer discreto o incluso callar al respecto.

En última instancia, no es así como soy. La transparencia y la honestidad no son negociables para mí, por lo que compartir esta noticia me pareció lo más correcto.”

La parte dramática del asunto, como podemos leer, es que el ejecutivo regional en realidad no tenía ni siquiera mucho tiempo ocupando este nuevo puesto.

Apenas en 2021 se había mudado a Singapur para iniciar con sus labores y ahora está desempleado. Esta situación entonces se estaría repitiendo con por lo menos 10 mil empleados de Tesla.