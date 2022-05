Elon Musk vuelve a descartar al hidrógeno como medio de almacenamiento de energía

Elon Musk (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Van a tener que dejar de preguntarle a Elon Musk sobre el hidrógeno como medio de almacenamiento de energía. No le gusta, no le da la mano, no está de acuerdo.

El CEO de Tesla volvió a reiterar su negativa al hidrógeno como posible alternativa a un plan de transición hacia un futuro más sostenible.

El sitio web de World Energy Trade citó sus palabras en una entrevista durante la cumbre del Financial Times en la que se discutió el futuro de los automóviles. Musk catalogó al hidrógeno como “la cosa más tonta que podría imaginar para el almacenamiento de energía”.

A Elon le preguntaron si créia que el hidrógeno podría desempeñar un papel acelerador para dejar atrás los combustibles fósiles y su respuesta fue contundente: “No”.

“Realmente no puedo enfatizar esto lo suficiente. El número de veces que me han preguntado sobre el hidrógeno, podría ser... es mucho más de 100 veces, tal vez 200 veces. Es importante entender que si quieres un medio de almacenamiento de energía, el hidrógeno es una mala elección”, declaró el primero al mando de SpaceX.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, habla en la Conferencia y Exhibición SATELLITE en Washington, el lunes 9 de marzo de 2020. (Foto AP/Susan Walsh, Archivo) (Susan Walsh/AP)

El problema logístico del hidrógeno

Para Elon Musk, utilizar hidrógeno para almacenar energía requeriría “tanques gigantesctos” para mantenerlo en forma líquida, y añadió que si se almacena en forma gaseosa, los tanques deben ser aún más grandes.

La Agencia Internacional de la Energía describe al hidrógeno como un “portador de energía versátil”. Tiene una amplia gama de aplicaciones y puede utilizarse en sectores como la industria y el trnsporte.

La organización, con sede en París, Francia, añadió que tanto el hidrógeno como los combustibles basados en él eran capaces de “transportar energía procedente de las renovables a largas distancias: desde regiones con abundantes recursos solares y eólicos, como Australia o América Latina, hasta ciudades hambrientas de energía a miles de kilómetros de distancia”.

Pero Musk siempre ha estado en contra del uso del hidrógeno. Años atrás, durante el Automotive News World Congress, llamó “extremadamente absurdas” a las pilas de combustible de hidrógeno.

En junio de 2020 tuiteó “pilas de combustible = tonterías vendidas”, y añadió en julio de ese año que “las ventas tontas de hidrógeno no tienen sentido”.

Exactly, fuel cells = fool sells — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020

Agreed, hydrogen fool sells make no sense — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020

Para Elon Musk, el problema del hidrógeno es que no se produce de forma natural en la Tierra: “Hay que dividir el agua con electrólisis o craquear hidrocarburos. Y cuando craqueas hidrocarburos, realmente no has resuelto el problema de los combustibles fósiles, y la eficiencia de la electrólisis es pobre”.