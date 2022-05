Tan real que confunde: China espía por error un avión hipersónico que aparecerá en Top Gun 2

Modelo 3D del sucesor del SR-71 Blackbird, el avión hipersónico no tripulado SR-72 (Lockheed Martin) Cortesía El Confidencial

Tom Cruise a bordo e una motocicleta con una chaqueta que tiene parches de banderas de los Estados Unidos es una imagen que de inmediato nos transporta hacia los años ochenta. Y si a eso le añadimos a Jennifer Connelly y a Val Kilmer, de inmediato comienza a sonar Take My Breath Away de Berlin.

Todos estos son elementos que aparecerán en Top Gun: Maverick. Se trata de la segunda entrega de este espectacular filme que llega nada menos que 36 años después. Solo le faltaría que le añadan a Meg Ryan y a Kelly McGillis; diosas de la cultura popular.

Lo único que hemos visto es el tráiler y ya sabemos que el filme, dirigido por Joseph Kosinski, que tenía apenas 12 años en el estreno de la primera película, mantuvo la esencia de la típica cinta ochentera. Sin embargo, la tecnología de los aviones no puede ser la misma.

En pleno 2022 y ya sin la presencia de una Guerra Fría como ocurría en 1986, fue momento para que el séptimo arte hiciera uso de todos los juguetes de Hollywood para fabricar utilería que escenifique cómo sería una batalla por los aires en este mundo post pandémico.

Y fue tan real el uso de esa tecnología que al parecer el gobierno de China se alertó y cambió el foco de uno de sus satélites para fotografiar un avión hipersónico, pensando que se trataba en realidad de una aeronave de la Fuerza Aérea norteamericana.

El esfuerzo de China por un mito que aparece en Top Gun

El Confidencial reseña que la información viene de uno de los productores de la cinta, Jerry Bruckheimer. Este cineasta asegura que la marina norteamericana le dijo que “un satélite chino giró y se dirigió a una ruta diferente para fotografiar ese avión. Pensaron que era real”.

El avión que fotografiaron es un diseño fabricado a escala real, pero que no tiene capacidad de vuelo. Este prototipo fue construido por el reconocido fabricante de aviones Skunk Works dirigido por Lockheed Martin.

Los organismos de seguridad internacional y espionaje están desde hace mucho tiempo tras confirmación de un avión espía suborbital e hipersónico al que denominan como SR-72. El medio citado dice que en 2013 hubo informaciones de que este aparato era real, pero nunca llegó a ser confirmado.

Render artístico del avión hipersónico Lockheed Martin SR-72 (CC) Foto: cortesía El Confidencial.

Solo hay ilustraciones de la aeronave, que les compartimos en nuestra portada, que hasta ahora solo han servido para que Top Gun: Maverick la utilice para la ciencia ficción.

La segunda entrega de Top Gun llegará finalmente a las salas de cine el próximo 26 de mayo.