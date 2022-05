Elon Musk le devolverá su cuenta de Twitter a Donald Trump cuando asuma el poder en la compañía

Elon Musk sigue anunciando cambios en Twitter, aunque la compra de la compañía aún no se ha hecho efectiva. Uno de ellos sería la devolución de la cuenta del ex presidente Donald Trump, suspendida permanentemente en 2021 tras los ataques de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos.

“Las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente raras y realmente reservadas para cuentas que son bots, estafas, cuentas de spam… creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump”, indicó Musk en la conferencia Future of the Car, de FT Live. “Creo que fue un error, porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”.

ARCHIVO - Elon Musk habla en la conferencia y exposición SATELLITE, 9 de marzo de 2020 en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, File) (Susan Walsh/AP)

“Revertiría la prohibición permanente”, subrayó el sudafricano. No obstante, también recordó: aún no es jefe de Twitter. “Todavía no soy dueño de Twitter. Así que esto no es como algo que definitivamente sucederá, porque ¿y si no llego a ser dueño de Twitter?”.

Musk ofreció 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, pero los miembros de esta siguen discutiendo si los aceptarán. En caso de que no suceda, deben dar mil millones de dólares como resarcimiento. Y si Musk retira su oferta, es él el que debe pagarle a la empresa esa cantidad.

ARCHIVO - El expresidente Donald Trump pronuncia un discurso durante un acto político en terrenos de la Feria del Condado Delaware, en Delaware, Ohio, el sábado 23 de abril de 2022. (AP Foto/Joe Maiorana, Archivo) (Joe Maiorana/AP)

Trump llamó a sus partidarios a presionar para que no fuera reconocido Joe Biden como presidente en enero de 2021. El 6 de ese mes, atacaron la sede del Congreso, en unos hechos que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos, además de varios daños a la propiedad.

El ex presidente norteamericano, un ávido tuitero, permanecía alentando a sus seguidores. En ese momento fue cuando Twitter decidió suspenderlo permanentemente, “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”.

Donald Trump no quiere volver a Twitter

Aunque la oferta de Musk de devolver su cuenta a Trump ha sido constante, el ex mandatario manifestó su negativa a volver a la red social. “No, no volveré a Twitter”, dijo Trump a CNBC.

Luego de la prohibición, Trump lanzó Truth Social, anunciada como una alternativa de libertad de expresión frente a las plataformas de las grandes tecnologías.

Truth Social, la plataforma de Donald Trump (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

“Estaré en Truth Social siempre. Tenemos mucha gente inscrita”, sostuvo Trump, que también tuvo elogios para el jefe de Tesla y SpaceX.

“Me gusta Elon Musk. Me gusta mucho él. Es un excelente individuo (pero) hicimos mucho por Twitter cuando yo estaba en la Casa Blanca. Me decepcionó la forma en que Twitter me trató. No volveré a Twitter”.

Jack Dorsey apoya a Elon Musk en su decisión acerca de Trump

Jack Dorsey, fundador de Twitter, apoyó la decisión de Musk de devolver la cuenta a Trump. “Estoy de acuerdo”, tuiteó, en respuesta a una publicación de Dan Primarck, de Axios. “Hay excepciones (CSE, comportamiento ilegal, spam o manipulación de la red, etc.), pero generalmente las prohibiciones permanentes son una falla nuestra y no funcionan”.

Jack Dorsey, CEO de Twitter (Drew Angerer/Getty Images)

Dorsey era director ejecutivo de Twitter cuando se implementó la prohibición a Trump.

“Fue una decisión comercial, no debería haberlo sido. Y siempre debemos revisar nuestras decisiones y evolucionar, según sea necesario. Dijo en ese hilo y sigo creyendo que las prohibiciones permanentes de individuos son direccionalmente incorrectas”.