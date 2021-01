¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos y por qué Donald Trump ha sido sancionado por Twitter y Facebook?

Estados Unidos, específicamente Washington, ha sufrido una jornada muy convulsionada que incluye el asalto al Capitolio. ¿Cuál fue el papel de Donald Trump?

El Capitolio de Estados Unidos, sede del poder legislativo, fue asaltado por partidarios del aún presidente Donald Trump. Hoy era el día en el que se certificaría la victoria electoral de Joe Biden, algo que no pudo realizarse por el ataque.

Hasta los momentos, medios como CNN y CNBC reportan una persona herida por arma de fuego. Hubo destrozos a los bienes y varios eventos de violencia.

Recuento de un día de locura en Estados Unidos

Durante la semana, Trump estuvo convocando a sus partidarios a Washington para protestar contra la certificación de Biden como nuevo presidente. Incluso este miércoles lanzó varios tuits en los que justificaba las manifestaciones.

Luego, en un discurso apuntó que “nunca concedería la derrota”. De la misma forma instó al vicepresidente Mike Pence a no dar su visto bueno a la victoria de Biden.

A esto se negó Pence en una carta que posteó a través de redes sociales. “La Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales son válidos y cuáles no”, dijo.

El presidente criticó a su vicepresidente, argumentando que le “había faltado el coraje”.

Entre acusaciones de partidarios y detractores de Trump dentro del Congreso, un grupo de seguidores del presidente derribó las vallas de seguridad, ingresando al Capitolio.

A Trump supporter carries a podium around the U.S. Capitol after protesters breached the Capitol Building during a joint session of #Congress in Washington, DC 📷: @WinMc pic.twitter.com/lsF7wg6BI5 — Getty Images News (@GettyImagesNews) January 6, 2021

Los seguidores acusaban de “traición” a los agentes que les impedían la entrada.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos se declararon en receso de emergencia debido a los hechos. Con el desarrollo de los hechos de fuerza, la alcaldesa de Washington llamó a las fuerzas de seguridad a actuar.

Aunque el presidente -según versiones de prensa- se negó a darle luz verde a la Guardia Nacional para entrar en acción, sí lo habría hecho el vicepresidente Pence.

En redes sociales, Trump inició el día amenazando con vetar la certificación a Biden. Luego de estimular, con sus tuits y su discurso, a las movilizaciones, llamó a la calma.

I have so many questions pic.twitter.com/3ItMkrDi0d — Annika H Rothstein (@truthandfiction) January 6, 2021

Pero el daño estaba hecho: sus partidarios entraron al Capitolio. Algunos lo hicieron ataviados con trajes guerreros curiosos.

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

Otros portaban enseñas de la Confederación, el bando derrotado durante la Guerra Civil que asoló al país entre 1861 y 1865.

Las sanciones de Twitter y Facebook contra Donald Trump

Redes sociales como Twitter y Facebook bloquearon varios de sus posts, argumentando que estimulaban a la violencia. Posteriormente Twitter bloqueó por doce horas la posibilidad de publicar desde la cuenta de Trump.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

En uno de los últimos tuits borrados justificaba la actitud de sus partidarios, pero les indicaba que “se fueran a sus casas en paz”. Incluso lo hizo previamente en un video que también fue removido.

¿Qué sigue en Estados Unidos? Los hechos se encuentran en pleno desarrollo, pero toca la certificación de Biden y saber qué hará el Congreso frente a las acciones de este miércoles convulso en Washington.

Toque de queda en Washington. El Congreso retomará la sesión esta noche. 📸 @JoshNBCNews pic.twitter.com/g81vT7o7ZJ — Dori Toribio (@DoriToribio) January 7, 2021

Para la noche se decretó toque de queda, esperando a que llegara la calma a la capital norteamericana.