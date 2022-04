Plex desarrolla una función que permita tener Netflix, HBO y Disney+ en una misma plataforma

Facilitarle las cosas al usuario que consume contenido streaming es el objetivo principal de Plex, la reconocida compañía dedicada a prestar servicios de transmisión de medios globales.

Bajo esa premisa la empresa quiere buscar “la paz” en la batalla de streaming que tienen varias compañías como Netflix, HBO, Disney +, Amazon Prime, entre otros. Para eso lanzó en modo beta una nueva función en su aplicación donde se unifique todas las suscripciones de otras plataformas.

“Nuestra solución fue encontrar una manera de darle acceso a cualquier cosa y todo en el universo de transmisión desde un solo destino. Menos búsqueda, más observación. Adiós, adiós, lucha por el streaming”, señala la compañía a través de un comunicado en su blog.

Plex (Unsplash)

Discover: la unificadora de plataformas streaming

El nombre que le da la compañía a esta función es Discover que tiene como meta restarle tiempo al usuario al momento de hacer la búsqueda de algún contenido.

“Si existe, lo encontraremos, incluso si no está en Plex. Solo Plex it. Por ejemplo, si desea volver a ver Little Miss Sunshine, abra Plex en su teléfono, computadora portátil, tableta o televisor y le mostraremos en cuál de sus servicios está disponible. Fácil, preciso, rápido: ahora solo necesita buscar una aplicación en lugar de una docena”, añaden.

Al seleccionar los servicios donde tienes suscripción, pues te aparecerá en la pantalla de inicio las producciones de cada plataforma, al igual que las novedades y sus tendencias.

Puedes buscar casi cualquier cosa en el mediaverso conocido:

Por palabras clave: actores, directores y más

Próximos estrenos en cines

Todos tus servicios de streaming favoritos además de Plex

Cualquiera de sus servidores de medios personales

La característica principal de esta función consiste en la personalización de la experiencia de disfrutar contenido streaming.

Debido a que todavía se encuentra en su fase beta, se espera que cumpla con más modificaciones para su lanzamiento oficial.