Elon Musk dice que podría descargar tu personalidad en su Tesla Bot Optimus

Elon Musk no es el tipo más tranquilo del planeta, por el contrario. Pareciera que no hay un solo proyecto loco y futurista en el que no esté involucrado.

Ya sea la exploración espacial con cohetes reutilizables bajo la meta de llevar a la humanidad a Marte. O la idea loca de crear su propia versión de Twitter para que la SEC no lo regule.

La lista de ideas que Musk ha hecho públicas a través de sus redes sociales es francamente. Pero ahora ha llevado las cosas a un nuevo nivel con la revelación de sus planes para Optimus, el robot desarrollado por su empresa automotriz que también es conocido como el Tesla Bot.

En donde descubrimos que sería un autómata diseñado no sólo para hacer tareas aburridas, podría ser el cuerpo que almacene los recuerdos y personalidad de otro ser humano.

Elon Musk se pone ciberpunk con Optimus, su Tesla Bot

Hace algunos días Musk tuvo una interesante y muy extensa charla con Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer en donde abordaron toda clase de temas.

Ahí, como ya habíamos reportado, el muchacho nos habló sobre el futuro de SpaceX con respecto a la crisis de bloqueos de Rusia con su tecnología de motores de cohetes.

Pero también hubo otro momento extraño en la charla donde se reveló lo que el Tesla Bot, cuyo nombre oficial es Optimus, podría hacer en el futuro.

Este autómata iniciaría su producción en masa a finales del próximo año pero el potencial de sus capacidades es tan amplio que podría albergar la personalidad de un individuo:

“Optimus es una especie de androide trabajador de propósito general. El rol inicial debe ser un trabajo que sea repetitivo, aburrido o peligroso. Básicamente, un trabajo que la gente no quiera hacer.

Pero podríamos descargar las cosas que creemos que nos hacen tan únicos. Ahora, por supuesto, si ya no estás en ese cuerpo, eso definitivamente será una diferencia, pero en cuanto a preservar nuestros recuerdos, nuestra personalidad, creo que podríamos hacer eso.”

Por desgracia Musk no dio detalles concretos sobre cómo lograrían transferir personalidades, memorias y todo al robot. Ya que el resto de la charla giró en torno al diseño humanoide de Optimus, como una vía para hacerlo encajar mejor en este mundo y sociedad.

Musk estima que para 2023 ya tendrán un “moderado” volumen de producción de este autómata. Aunque en este año se enfocarían en el desarrollo y pulimiento del prototipo.