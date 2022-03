Apple: youtuber descubrió un secreto del funcionamiento del Magic Mouse 2

Desde el momento en el que Apple anunció que su ratón oficial, el Magic Mouse 2, tendría batería recargable, muchos usuarios no quedaron del todo satisfecho por la ubicación de la carga.

Todos tenemos claro que la principal característica de la compañía de la manzanita es precisamente sus atractivos diseños que lo convierten en una marca exclusiva con mucha popularidad a pesar de sus altos precios.

Por eso cuando los usuarios descubrieron que la carga del Magic Mouse 2 se encontraba en su parte inferior, se sorprendieron y no de una buena forma debido a que eso genera cierta incomodidad en el día a día.

Cuando un Magic Mouse es puesto a cargar, pues automáticamente se impide el funcionamiento del mismo mientras recibe su correspondiente carga.

No obstante, un reconocido youtuber se puso en la tarea de solucionar ese problema, obteniendo un descubrimiento por encima de una respuesta optima.

Invento del Youtuber con el Magic Mouse 2

Unnecesary Inventions es un canal de YouTube del diseñador de productos Matty Benedetto, donde diseña y construye de 2 a 4 productos nuevos cada semana que resuelven problemas que no existen.

Generalmente sus productos son creados con impresoras en 3D y diseñadas por computadoras.

En su más reciente video, Benedetto se dio en la tarea de construir una plataforma que permita carga el Magic Mouse 2, pero que al mismo tiempo pueda estar boca abajo para su respectivo uso.

Con la impresora 3D y unas bolas de hierro, Benedetto construyó una especie de “mini auto” que permitía al Magic Mouse 2 permanecer boca abajo sin interferir la carga, sin embargo ocurrió algo inesperado.

El Magic Mouse 2 cuando se encuentra en su proceso de carga deja de funcionar totalmente.

El punto óptico del ratón oficial de Apple se desactiva inmediatamente cuando su cable de carga se conecta a un puerto USB de Mac.

Esto puede explicar un poco las razones por las cuales Apple cuenta con ese particular diseño para su mouse. Y es que la compañía estaría priorizando la correcta carga del producto para garantizar una durabilidad sostenida con los años.

Aunque no hay una explicación oficial, si llama la atención como la compañía no permite el funcionamiento del Magic Mouse mientras carga, pero no mantiene el mismo criterio con otros productos como el Magic Keyboard o el Magic Trackpad.

Tocará esperar en los próximos lanzamientos si la empresa logra implementar cambios en ese producto.