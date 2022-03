Por esta razón debes desconectar con seguridad un pendriver

Durante años muchos se han hecho la pregunta de que si es necesario desconectar el pendrive de manera segura una vez que lo terminamos de usar y la realidad es que sí.

Aunque puede resultar un poco fastidioso el tener que expulsar el USB de forma segura, pues esta es la manera correcta de hacerlo y aquí te explicamos la razón.

No se recomienda para nada desconectar a la ligera un pendrive. Una vez que has conectado el pendrive en la PC para guardar un documento, tanto el dispositivo externo como tu ordenador mantienen una comunicación que no se debe romper abruptamente.

Al tener conectado el pendrive en la PC automáticamente se crea una comunicación a nivel de información y energético, un vínculo que no se puede romper a la ligera.

Expulsa el pendrive en modo seguro

Seguramente ya habrás desconectado el pendrive una buena cantidad de veces y has notado que “no pasa nada”, pero realmente estás forzando un proceso que no se puede finalizar de esa manera.

De seguir con eso es probable que el dispositivo te cobre factura más adelante y cuando menos lo esperes, por lo que se recomienda elegir la opción más lenta, pero que termina siendo la más segura.

Es importante tener en cuenta que aunque no estemos compartiendo archivos entre sí, eso no significa que no existe una dependencia, especialmente del USB al ordenador, por lo que es necesario un aviso previo y de tiempo.

Desconecta un USB no solo podría dañar los archivos que has almacenado en él, sino que también podría convertirse en un dispositivo inútil porque algo en su interior puede haberse quemado.

Aquellos pendrives que de pronto comienzan a tener fallas de lectura, de formato y mostrando errores aleatorios, generalmente es porque han sido desconectado sin tener cuidado.

Expulsar un pendrive de forma segura es sencillo, solo debes: