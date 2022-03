NFT de John Terry: La colección de la leyenda del Chelsea cayó un 90% en su valor

En los últimos tiempos, todo lo que esté relacionado con el Chelsea es sinónimo de complicación. Y uno de los ejemplos es el de los NFT de John Terry, la antigua leyenda del equipo, cuyo valor original sucumbió un 90%.

De acuerdo con el portal The Athletic, especializado en información deportiva, la colección de tokens no fungibles del ex defensor inglés se desplomó un 90% en el último mes. Los NFT Ape Kids Football Club de Terry se cotizaron a 656 dólares cada uno en promedio, luego de su lanzamiento el 2 de febrero pasado.

Algunas de las ventas más altas de los NFT de John Terry

En la actualidad, el precio cayó a 65 dólares en promedio.

Los NFT, o tokens no fungibles, son piezas de arte digital con un alto valor en criptomonedas. El token es la unidad de referencia, y al ser no fungible no puede tocarse.

Asocian un valor determinado a un objeto original único, constituyendo un registro para el que posee la pieza.

Los NFT de John Terry, cuesta abajo en su rodada

Terry, que ganó la Champions League con el Chelsea en 2012, club con el que jugó entre 1998 y 2017, tuvo que retirar en enero todo lo alusivo tanto al equipo como a los trofeos ganados, por no contar con la autorización pertinente.

Para febrero lanzó los tokens no fungibles, ya con los cambios realizados. Básicamente eran monos caricaturizados con elementos futbolísticos.

Además, y pese al enorme despliegue inicial, con el paso del tiempo perdió el respaldo en redes de compañeros como Tammy Abraham y Ashley Cole, que borraron sus publicaciones apoyando la colección.

Uno de los NFT de John Terry

The Athletic señala que “ha habido una caída general de los mercados de criptomonedas y NFT en las últimas semanas, lo que puede explicar parte de la caída, aunque no tan grande como el 90%”.

Las noticias surgen cuando la Premier League se encuentra licitando su proyecto de NFT, en la que la empresa francesa Sorare partiría con la ventaja.

No obstante, la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido indicó que la compañía “no está autorizada por la comisión (…) esto significa que cualquier actividad realizada en el sitio está fuera de las regulaciones de juego que un operador con licencia debe cumplir”.

La pesadilla del Chelsea por las sanciones del Reino Unido a Rusia

Chelsea, vigente campeón europeo, ha estado entre las principales informaciones de la semana, pero muy lejos de los logros deportivos. Su dueño, el ruso Roman Abramovich, cayó dentro de las sanciones del Reino Unido a Rusia por la invasión a Ucrania, teniendo que desprenderse del club.

Roman Abramovich, antiguo dueño del Chelsea (Matt Dunham/AP)

No obstante, no puede venderlo si no es bajo la supervisión del gobierno británico y la Premier League. Además, el equipo no puede realizar traspasos, vender entradas o mercancía en su tienda, entre otras prohibiciones por las sanciones.

El cuadro londinense permanece a la espera de poder resolver su actualidad, mientras trata de enfocarse en los compromisos deportivos. En la actualidad está en octavos de final de la Champions, tras ganar la ida a Lille 2-0. La vuelta la disputará esta semana.