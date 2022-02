La Premier League se une al mercado de los NFT: sumará más de 500 millones de euros

Sorare es una de las empresas líder en NFT deportivos en el mundo, y puede hacerse con los derechos de la Premier League (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

La Premier League, para muchos el campeonato local más poderoso del planeta, entrará en el mercado de los NFT: sumará más de 500 millones de euros en cuatro años.

Sorare, que tiene los derechos de la Liga española, Serie A italiana y la Bundesliga alemana, entre otros campeonatos, es la empresa que tiene mayores posibilidades de quedarse con la licitación. Hay otras tres compañías interesadas, pero no han trascendido sus nombres.

Futbolistas como el defensor del Barcelona, Gerard Piqué, vendieron sus derechos de forma individual a la compañía.

Nicolas Julia, uno de los fundadores de Sorare (Eóin Noonan/Sportsfile for Web Summit via Ge)

La empresa francesa ofrece un juego basado en Ethereum en el que los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar tarjetas digitales de jugadores de fútbol, ganando premios cuando el equipo vence o alcanza logros. Este proyecto nació de la mano de Nicolas Julia y Adrien Montfort en 2018.

Los NFT, o tokens no fungibles, son piezas de arte digital con un alto valor en criptomonedas. El token es la unidad de referencia, y al ser no fungible no puede tocarse.

Asocian un valor determinado a un objeto original único, constituyendo un registro para el que posee la pieza.

Las autoridades le ponen la lupa a Sorare, por sus opciones para los NFT de la Premier League

La Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido estudia la opción de Sorare, empresa con sede en Francia. “No está autorizada por la comisión (…) esto significa que cualquier actividad realizada en el sitio está fuera de las regulaciones de juego que un operador con licencia debe cumplir”, indicó en un comunicado.

Sorare reconoció: “Es completamente natural que los reguladores quieran examinar las tendencias emergentes, o las nuevas tecnologías, y actuar en interés de los consumidores. Siempre nos involucraremos y tendremos un diálogo abierto con las autoridades que se comunican con nosotros para aprender más sobre nuestro juego, ya que creemos que esta es la forma responsable de hacerlo crecer, tanto a él como a nuestra comunidad mundial”.

Manchester City es el vigente campeón de la Premier League (Michael Regan/Getty Images)

La empresa que se quede con la licitación de NFT de la Premier League comercializará una serie de productos digitales sobre el torneo, como tarjetas virtuales coleccionables, con imágenes de partidos y jugadores de los 20 clubes.

Los fanáticos podrán intercambiar las tarjetas digitales, generando ingresos para los clubes y dándoles la oportunidad de ganar dinero, ya que su precio flucturará, explica el Daily Mail.

Front Office Sports indica que los acuerdos internacionales de la Premier League con los medios de comunicación superan los 7 mil millones de euros para el ciclo 2022-25. Por primera vez en la historia esta cifra deja atrás el rendimiento nacional, que era de 6.600 millones de euros, aproximadamente.