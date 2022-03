Meta y Telefónica se unen para crear un centro de innovación para el metaverso

La construcción del metaverso es el principal objetivo de la empresa que Mark Zuckerberg cambió de nombre de Facebook por Meta.

Ese objetivo obliga a Meta a conformar acuerdos con empresas de tecnología de gran envergadura para avanzar más rápido, y ya desde Europa se conocen las primeros grandes alianzas.

Meta llegó a un convenio de colaboración con la multinacional española, Telefónica, para impulsar la nuevas formas de innovar con el metaverso, la información la dio a conocer el chief Digital Officer de Telefónica, Chema Alonso, en lo que fue su ponencia en Four Traes from Now, evento de emprendimiento que se celebra al Mobile World Congress.

Se trata de una iniciativa que se suma a la puesta que está haciendo la operadora por la innovación en ámbitos como la web3, las criptomonedas y el metaverso, informó El Español.

Colaboración Meta y Telefónica

El acuerdo de colaboración tiene como objetivo buscar empoderar la comodidad de los nuevos creadores, además de eso el poder acelerar la preparación de la red y los dispositivos metaversos mediante pruebas sobre las nuevas experiencias, así como otras iniciativas, detalló Alonso.

Ambas compañías crearán un centro de innovación que estarán manejando conjuntamente, donde tienen planificado brindar acceso a las startups y desarrolladores locales a un innovador laboratorio 5G donde podrán usar un banco de pruebas metaverso de extremo a extremo en la infraestructura y equipos de red de empresas.

Sobre esta línea, los startups serán elegidos por Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica. Estos podrán beneficiarse del ecosistema de innovación abierta de Telefónica y de los beneficios del hub de innovación y talento que tiene el grupo de telecomunicaciones. Por su parte, Meta aportará sus grandes recursos de ingeniería.