La batería del Steam Deck no pasa las pruebas y tiene preocupados a sus jugadores

El principal problema que hasta el momento ha presentado el Steam Deck es su sistema de batería y duración. Y es que según Valve Corporation, el portátil ofrece sesiones de entre 2 hasta 8 horas de juego, pero esto varía dependiendo del juego y la configuración que haga el usuario.

Pero tras las pruebas realizadas por diferentes youtubers que han tenido acceso al sistema, han logrado comprobar que la duración es mucho menor a la que promete la desarrolladora.

Se ha podido comprobar que la batería del Steam Deck se agota en sesiones de poco más de 1 hora, aunque este tiempo puede ser mayor si se realizan cambios en la configuración del sistema, según informa PC Gamer.

Pruebas realizadas a la batería del Steam Deck

El youtuber GamersNexus realizó pruebas para saber exactamente la duración que ofrece la batería Steam Deck en condiciones específicas. Por ejemplo, primero jugó Devil May Cry 5 con una tasa de cuadros desbloqueada, con el Vsync inhabilitado y el 50% de brillo. El resultado de durante fue de 1 hora y 27 minutos.

También probó el mismo videojuego pero esta vez con el Vsync habilitado, un límite de 60 fps y con una configuración gráfica menor a la anterior. Fue de esta manera que pudo jugar las 2 horas prometidas por Valve Corporation

Además detalló que la batería del Steam Deck no necesita de mucho tiempo para cargarse. Para alcanzar el 80% aproximadamente requiere de 1 hora y 40 minutos.

Otro youtuber que se sumó a la realización de pruebas de la PC portátil fue The Phawx. En su caso dijo que al no ajustar la tasa de cuadros por segundo podría ser un gran error, ya que la batería se consumirá mucho más rápido y no se limita.

Una vez más confirmó que la batería dura más tiempo mientras se juega con una configuración menor o cuando se disfruta de un juego poco demandante. A pesar de esto, el youtuber aseguró no lograr sesiones de juego de hasta 8 horas.