Proyecto The MoonHouse: todo lo que debes saber de la primera casa en la Luna mandada por Suecia

The MoonHouse

¿Suecia está a punto de ganar la carrera espacial por colonizar la Luna? Sí, pero no. Aprovecha estos minutos de ocio y conoce de qué se trata el proyecto The MoonHouse, una iniciativa que, técnicamente, pondrá la primera casa sobre la superficie lunar, pero al mismo tiempo no será un establecimiento habitable.

El proyecto es una iniciativa del artista sueco Mikael Genberg. Tiene el apoyo del gobierno de su país, la agencia espacial sueca y el aporte de miles de donantes que pusieron el dinero para contratar un cohete de SpaceX y un modulo lunar de Japón, para completar la misión.

El artista Mikael Genberg diseñó una casita roja al estilo de la arquitectura de las zonas residenciales de Suecia. Fue fabricada con aluminio y la pintaron con un material que tiene el sello de aprobado por las agencias espaciales, para que no se deteriore mientras está sometida a los entornos exteriores a la Tierra.

Mide apenas 12 centímetros de largo, 8 de ancho y 10 de alto, por lo que claramente estamos hablando de una estructura simbólica. Es más una pieza de arte, que un establecimiento con el que podamos decir que Suecia colonizó el satélite natural.

¿Quién financia esto?

¿Gastaron dinero para esto? Sí, pero fue todo parte de donaciones que se hicieron por el sitio web oficial del proyecto. No le sacaron plata a nadie para encarar esta iniciativa, esto fue posible gracias a personas que pusieron un granito de arena para que se diera.

Al final lograron recolectar aproximadamente 900 mil dólares, con los que lograron contratar un modulo lunar de la empresa japonesa iSpace, y el lanzamiento de esta cápsula, con un Falcon 9 de SpaceX, desde Cabo Cañaveral.

La obra de arte fue lanzada a mediados de enero de este 2025. Se espera que alunice los primeros días de junio de este mismo año.

"Al colocar algo tan sencillo y terrenal como una casa roja en un lugar tan remoto, inhóspito y descolorido como la luna, Mikael Genberg cuestiona nuestra percepción de lo posible y significativo en el cosmos. Además, The Moonhouse tiene un trasfondo poético. Nos recuerda nuestras raíces y nuestro hogar en la Tierra, a la vez que simboliza nuestros sueños y ambiciones de explorar y expandirnos más allá de nuestros límites conocidos“, reza una parte del comunicado en el sitio oficial del proyecto.