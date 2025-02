¿La NASA confirmó la existencia del Planeta Nueve en el Sistema Solar? Todo lo que sabemos al respecto

La existencia del Planeta Nueve plantea una de las teorías más investigadas por los científicos que se dedican al estudio del espacio, el Sistema Solar y los astros. Más allá de Neptuno hay una fuerza gravitacional, que por ahora sólo se podría explicar con la existencia de un mundo.

Sin embargo, el mismo no ha sido detectado por diferentes factores. El principal de todos es que debido a que está más allá de Neptuno, planeta más lejano con respecto al Sol, este hipotético mundo no recibe la suficiente luz del Sol como para iluminarse y que los observatorios de la Tierra lo registren.

Diferentes medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que ocupó las portadas de sus sitios web. “La NASA confirmó la existencia del Planeta Nueve”, reseñaron.

Fuimos a las fuentes oficiales y tal confirmación no es verdadera. El Planeta Nueve sigue siendo parte de las teorías científicas. Las hipótesis son fuertes y tienen fundamentos, pero la realidad es que todavía no se ha detectado este mundo.

Están cerca de encontrarlo

Más allá de que quienes se hicieron eco de estos supuestos informes de la NASA están en lo equivocado, hay investigaciones que están muy cerca de confirmar la existencia del Planeta Nueve.

Hay un estudio dirigido por Konstantin Batygin de Caltech, que se basa en observar las órbitas de baja inclinación en los objetos que están después de Neptuno. Entonces, aunque no hayan visto al Planeta Nueve, sí lograron percibir una fuerza gravitacional en las órbitas mencionadas, que sólo se podría explicar con la presencia de un planeta.

Para confirmar sus teorías, hicieron simulaciones numéricas con la existencia de un planeta y otras sin la presencia de un mundo adicional. Las matemáticas son erróneas cuando no hay un cuerpo lo suficientemente grande y correctas cuando incluyen a lo que sería el Planeta Nueve.

Si no hay foto no hay pruebas. Y los científicos, no estarán tranquilos hasta no lograr la visual del mundo. Es por eso que harán uso de la cámara digital más grande del mundo, recientemente instalada en el observatorio Vera Rubin de Cerro Pachón, en Chile.