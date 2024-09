Así se creó el primer traje espacial de SpaceX para un viaje espacial privado

Estos días están siendo históricos para la comunidad espacial pues SpaceX está realizando el primer viaje espacial privado a cuatro personas que se encuentran orbitando a 1.400 Kilómetros de altura sobre la Tierra. Todo ello gracias a la misión Polaris Dawn a cargo de la empresa espacial de Elon Musk que para ella, diseñó un traje especializado llamado EVA.

Estos novedosos trajes permiten tener una mayor protección contra la radiación espacial que no por ello vuelve más pesado al traje pues su innovación radica también en ofrecer mayor movilidad. Lograr este equilibrio no fue tarea sencilla y para ello, SpaceX incorporó una fina capa metálica, conocida como caja de Faraday, que protege a los astronautas de los campos electromagnéticos. Mientras que el diseño, por su parte, buscaba optimizar el movimiento de hombros y guantes, permitiendo una mayor flexibilidad que no comprometiera la seguridad de los tripulantes

Al ser una de las partes más importantes el casco recibió especial atención pues su diseñado buscaba proteger a los astronautas de la radiación solar y ofrecer una visión clara. Este se encontraba compuesto por un visor fabricado con policarbonato y recubierto de cobre y tenóxido de indio que permitía reflejar la luz solar y el calor infrarrojo para así mantener a los astronautas a una temperatura adecuada. Mientras que por último, la tecnología no podía quedar atrás y por eso cuenta con un sistema de visualización de datos en tiempo real para que así puedan estar al tanto de la presión, temperatura y niveles de oxígeno en tiempo real.

Si se puso tanto empeño en estos trajes no es casualidad y todo está centrado no sólo en la misión Polaris, si no también en reutilizar los mismos diseños en futuras misiones, permitiendo una revolución total en el campo al conseguir que los astronautas puedan moverse con mayor libertad y seguridad en el espacio.