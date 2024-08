Salen a la luz nuevas pruebas de agua líquida en Marte

Recientemente, se dio a conocer que un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego ha encontrado indicios prometedores de agua líquida en Marte, gracias a la información sísmica recopilada por el rover InSight.

Lanzada el 5 de mayo de 2018, InSight es la segunda sonda fija de superficie enviada a Marte por la NASA en este siglo después de Phoenix, siendo la primera sonda en detectar terremotos en otro planeta, aspecto que ha permitido determinar, por primera vez, la estructura interna de Marte.

En diciembre de 2022 la NASA confirmó que la sonda marciana InSight llevaba varios días sin responder a las señales y, posteriormente, anunció el fin oficial de la misión; sin embargo, el análisis de los datos continúa revelando sorpresas.

Descubrimientos sólidos

El 12 de agosto, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences mostró que los datos sísmicos de InSight podrían ser la evidencia más sólida hasta la fecha sobre la existencia de agua líquida en la corteza marciana.

El equipo de geofísicos, liderado por Vashan Wright, ha interpretado que las velocidades de las ondas sísmicas que atraviesan el subsuelo de Marte sugieren la presencia de agua en estado líquido.

Wright destacó la importancia de entender el ciclo del agua en Marte para conocer mejor la evolución de su clima, superficie e interior.

“Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y cuánto hay”, explicó en un comunicado de prensa.

¿Cómo se llegó a esta conclusión?

Para llegar a esta conclusión, los investigadores no solo examinaron la composición química del suelo bajo el módulo InSight, sino también los datos sobre los marsquakes (los temblores que agitan regularmente el planeta).

La velocidad de estos temblores proporcionó pistas sobre los materiales presentes bajo la superficie, y la mejor explicación para los datos es que hay agua líquida en la corteza, aunque los científicos admiten que se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos y entender mejor la mineralogía marciana.

¿Cómo es el agua de Marte?

Durante décadas, se ha sabido que los polos de Marte están cubiertos de agua congelada, con un gran reservorio en el norte a unos 2 kilómetros bajo la superficie. La atmósfera marciana, mucho más delgada que la terrestre, hace que el agua líquida se evapore fácilmente. Sin embargo, si el agua es extremadamente salada, su punto de ebullición baja, permitiéndole permanecer en estado líquido por más tiempo. De hecho, un estudio de 2016 sugirió que las rayas oscuras en la superficie de Marte podrían ser causadas por agua que fluye cuesta abajo.

Si los hallazgos de Wright y su equipo son correctos, esto podría tener grandes implicaciones para la teoría de que Marte pudo haber albergado vida microbiana. Recientemente, el rover Perseverance también contribuyó a esta teoría al descubrir una roca muy peculiar.