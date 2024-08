Hay agua en las profundidades de Marte, pero su uso para la colonización humana no es viable

A lo largo de los años, se ha especulado y teorizado sobre la posibilidad de que Marte, en algún momento de su historia, hubiera albergado vastos océanos, ríos y lagos; sin embargo, la mayor parte de esta agua desapareció hace unos 3.000 millones de años, dejando tras de sí un planeta árido y desolado, cubierto de vastas planicies de polvo y roca.

PUBLICIDAD

Pero ahora, gracias a los datos recopilados por la misión Insight de la NASA, se ha descubierto un enorme depósito subterráneo de agua, un hallazgo que, aunque emocionante, presenta serios desafíos para su aprovechamiento por futuros colonos humanos.

El descubrimiento del agua perdida

El descubrimiento, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revela la existencia de una vasta reserva de agua diluida en las grietas y poros de las rocas de la corteza marciana, ubicada a profundidades que oscilan entre 11,5 y 20 kilómetros bajo la superficie.

Este hallazgo ha sido posible gracias al análisis de datos sísmicos recopilados por la misión Insight, un módulo de aterrizaje que operó en Marte entre 2018 y 2022, y que tenía como objetivo principal sondear el subsuelo del planeta para entender mejor su estructura interna.

¿De cuánta agua estamos hablando?

Según el equipo internacional de geofísicos liderado por Vashan Wright, de la Universidad de California en San Diego, la cantidad de agua encontrada es suficiente para cubrir toda la superficie de Marte, con un océano de entre uno y dos kilómetros de profundidad.

¿El problema? Se trata de una reserva está “atrapada” en el interior de rocas ígneas fracturadas, lo que la hace prácticamente inaccesible con la tecnología actual; por ende, su uso para la colonización humana es inviable

El ciclo del agua en Marte

El descubrimiento de esta reserva subterránea de agua en Marte no solo es un hito en la exploración espacial, sino que también proporciona nuevas pistas sobre el pasado geológico del planeta.

PUBLICIDAD

Los investigadores aseguran que comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para descifrar cómo ha evolucionado su clima, su superficie y su interior a lo largo de los milenios.

El equipo de investigación utilizó un modelo matemático de física de rocas, similar al que se usa en la Tierra para localizar acuíferos subterráneos, para analizar los datos sísmicos recopilados por Insight. Este modelo permitió identificar la presencia de una capa profunda de roca ígnea saturada con agua líquida, la cual ha permanecido oculta a lo largo de la historia geológica de Marte.

Implicaciones para la búsqueda de vida en Marte

El descubrimiento de esta enorme reserva subterránea de agua en Marte tiene importantes implicaciones para la búsqueda de vida en el planeta.

Y aunque no se ha encontrado evidencia directa de vida en Marte, la presencia de agua líquida es un requisito esencial para la existencia de vida tal como la conocemos.

El descubrimiento de esta “agua perdida” sugiere que la vida podría haber existido en el planeta en el pasado, cuando el clima era más cálido y húmedo, y que podría seguir existiendo en la actualidad, en entornos subterráneos protegidos de la dura radiación que azota la superficie marciana.