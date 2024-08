Bombas termonucleares, cybertrucks y nuevas especies ¿Qué llevará Elon Musk en su “Arca de Noé”?

Elon Musk nunca ha sido tímido respecto a sus ambiciones de llevar a la humanidad a Marte, salvar a la Tierra de una inminente crisis poblacional y, obviamente, lograrlo todo a través de su diverso portafolio de empresas.

Estos planes definitivamente no son meras afirmaciones retóricas para propulsar su imagen como un mesías tecno-futurista. En efecto, las empresas de Musk trabajan de forma mancomunada para, entre otras cosas, prever los desafíos de una colonia planificada en Marte, siendo que las ambiciones de Musk incluyen algo tan loco como detonar bombas termonucleares en el planeta rojo.

SpaceX y la construcción en Marte

Fuentes cercanas a SpaceX, la empresa de tecnología espacial de Musk, aseguran que, actualmente, todo un departamento de la compañía se encuentra explorando planes para la creación de hábitats en forma de burbuja.

Se dice que los científicos están experimentando con una variedad de materiales que pudiera haber en Marte, a modo de lograr la construcción in situ en vez de transportar cientos de toneladas de materiales desde la Tierra, que sería un proceso engorroso y extremadamente costoso.

Una de las ideas es usar AstroCrete, que básicamente es un tipo de hormigón que emplea polvo espacial, sangre y orina humanas que servirían para construir colonias de humanos en Marte. En la misma línea, la impresión 3D es otra solución viable.

Una ambiciosa meta para poblar Marte

Musk ha comunicado a los empleados de SpaceX que espera que un millón de personas pisen el suelo marciano en las próximas dos décadas, un plan mucho más ambicioso que los objetivos que la NASA ha establecido para las fases posteriores de la misión Artemis.

Ahora bien, llegar a Marte es solo un pequeño paso en una ecuación mucho más grande. Recordemos que la superficie del planeta no es particularmente adecuada para los seres humanos y, para que una comunidad prospere a gran escala, la terraformación parece ser la única solución viable para contrarrestar las duras condiciones ambientales y hacerlas aptas para la supervivencia humana.

¿Que es la terraformación?

Terraformar implica, básicamente, darle a un planeta una renovación extrema alterando características cruciales como su temperatura, presión atmosférica, el aspecto del terreno y qué tipo de vida puede sobrevivir allí. Terraformar, en resumen, es cambiar un planeta para hacerlo más parecido a otro (la Tierra).

Para Musk, la solución de terraformación darse de la mano del uso de bombas termonucleares en el planeta que, después de la detonación, teóricamente calentarían el planeta, que se estima es frío y desértico.

No es una idea descabellada. En un artículo titulado “A future Mars environment for science and exploration” (Un futuro ambiente marciano para la ciencia y la exploración”), Jim Green, un ex científico principal de la NASA, propuso un escudo magnético masivo entre el Sol y Marte para salvar la atmósfera del planeta. La NASA no es reacia a la idea, tampoco.

Implementos de sobrevivencia para los…¿les diremos marcianos?

Suponiendo (y es una gran suposición) que SpaceX logre poner una comunidad humana en Marte y que incluso consiga que el hábitat de la comunidad esté listo para su residencia en el planeta rojo, la siguiente gran pregunta sería la supervivencia.

Parece que Musk está abordando en esa fase también: otro equipo está trabajando en trajes espaciales para combatir el ambiente hostil de Marte, mientras que un equipo médico está investigando si los humanos pueden tener hijos allí.

Y como si fuera poco, para mover personas en Marte, se está analizando el uso de Cybertrucks especialmente modificados.

Recursos y sustentabilidad ¿Estamos ante el Arca de Noé de Musk?

Se estima que Musk planea usar Starship como una especie de Arca de Noé, transportando plantas y animales en el viaje inicial. Si bien aún no hay mayores detalles acerca de las especies que llevará SpaceX, ni de cómo planea cultivar material comestible, SpaceX tiene la intención de construir invernaderos en los cuales los humanos cultiven las semillas traidas de la Tierra. Tampoco se sabe si serían plantas normales, adaptadas o incluso nuevas especies.

A pesar de las ambiciones y la tecnología, los planes de colonización de Marte plantean numerosos desafíos éticos y sociales. La creación de nuevas especies de plantas y la posible alteración del ecosistema marciano llevan consigo preguntas sobre la ética de la bioingeniería y el impacto ambiental. Además, la idea de trasladar a un millón de personas a un entorno completamente nuevo plantea cuestiones sobre la adaptación social, la gobernanza y la preservación de la cultura humana en un contexto extraterrestre.

Y aunque todavía queda un largo camino por recorrer, los avances tecnológicos y la determinación de SpaceX marcan un paso significativo hacia la realización de lo que alguna vez fue pura ciencia ficción.