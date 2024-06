La NASA actúa como si nada con los astronautas de la nave Starliner ¿Todo funciona bien en la misión de Boeing?

La incertidumbre se adueña por saber el destino de Suni Williams y Butch Wilmore, los astronautas de la NASA que viajaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en la nave Starliner, de la empresa Boeing.

La agencia espacial norteamericana asegura que este par de astronautas no están varados en la ISS y que todo marcha de maravilla. Actúan como si nada y en el reporte más reciente de los que han publicado, en su sitio web, no han publicado nada sobre el futuro de su regreso a casa.

Entremos primero en contexto. Suni y Butch viajaron al espacio en una nave espacial llamada Starliner, desarrollada por la empresa de aviación, Boeing. Este aparato registró fugas de helio en la Tierra, que claramente fueron solucionados, pero que debido a esto se debió postergar la misión, según los expertos en la materia.

Sin embargo, la NASA y Boeing le dieron para adelante y ahora registran los mismos problemas, en el acoplamiento de la nave con la ISS. La agencia espacial dice que durante los vuelos orbitales, no hay ningún tipo de inconvenientes.

Lo que deben solucionar es el desacoplamiento y el retorno al hogar.

Imagen: Boeing | Starliner.

Debían volver el 26/6; ahora no hay fecha de retorno

“Los astronautas de la prueba de vuelo de la tripulación del Boeing de la NASA pasaron el final de su semana laboral reconfigurando una instalación de botánica espacial”, dijo la agencia en su blog.

“La NASA y Boeing continúan evaluando el rendimiento del sistema de propulsión de Starliner antes de regresar a la Tierra desde el laboratorio en órbita. Los líderes de la NASA y Boeing participaron hoy en una teleconferencia con los medios para discutir Starliner y las operaciones de la estación.

La NASA ha fijado ahora como fecha límite para la próxima caminata espacial fuera de la estación espacial el final de julio”, añadieron, como una demostración que planifican misiones con los dos astronautas quedándose un tiempo más en la ISS.

El vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing dijo estar molesto con la información que se ha publicado en diferentes medios de comunicación, que hablan de que hay problemas con la misión Starliner de Boeing, asegurando que los astronautas no están varados y no hay peligro en el viaje de regreso

“Es bastante doloroso leer las cosas que hay por ahí. Hemos conseguido un vuelo de prueba realmente bueno y se está viendo de forma bastante negativa. No estamos varados. La tripulación no corre ningún peligro y no hay un aumento de riesgo cuando decidamos traerla”, destacó.