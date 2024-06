Mira el histórico lanzamiento de la primera misión Starliner tripulada de Boeing

¡Atención a este hito! La misión Starliner de Boeing hará un tercer intento de lanzar su primer vuelo de prueba tripulado este miércoles, un hito que lleva una década en desarrollo. Los veteranos astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams están listos para viajar a bordo de la cápsula Starliner en un viaje que los llevará a la Estación Espacial Internacional. Tardarán 24 en llegar.

Las condiciones meteorológicas son 90% favorables para un lanzamiento este miércoles por la mañana, con la única preocupación los cúmulos de nubes, según se informó. El nuevo viaje inaugural de la nave espacial con humanos a bordo está programado para despegar a las 10:52 a.m. ET desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, montada en un cohete Atlas V. El histórico evento se transmitirá en vivo en el sitio web de la NASA, con cobertura comenzando a las 6:45 a.m. ET.

Otros datos importantes sobre la misión Crew Flight Test

Esta misión es resultado de una década de trabajo. La misión, denominada Crew Flight Test, es la culminación de los esfuerzos de Boeing por desarrollar una nave espacial que rivalice con la cápsula Crew Dragon de SpaceX y amplíe las opciones de Estados Unidos para transportar astronautas a la estación espacial en el marco del Programa de Tripulación Comercial de la NASA.

Después de 24 horas de viaje, esto es lo que ocurrirá: Después de acoplarse alrededor de las 12:15 p.m. ET de este jueves, Williams y Wilmore pasarán ocho días viviendo en el laboratorio en órbita, y se unirán a los siete astronautas y cosmonautas ya a bordo de la EEI.

Los astronautas probarán varios aspectos de las capacidades de Starliner, incluido el rendimiento de los propulsores de la nave espacial, cómo funcionan sus trajes espaciales dentro de la cápsula y el pilotaje manual en caso de que la tripulación necesite anular el piloto automático de la nave espacial.