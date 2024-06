Desde siempre, el cielo nos ha regalado increíbles fenómenos. Recientemente una ‘bola de luz’ atravesó los cielos de Portugal y España, dejando increíbles registros en video y una ola de especulaciones respecto a su origen. Si bien en un principio se habló de la posibilidad de un asteroide, luego los expertos dijeron que en realidad fuimos testigos de la caída de un meteorito. Y a medida que pasaron las horas, se estableció que aquel suceso en realidad había sido un fragmento cometario que cayó a la Tierra .

PUBLICIDAD

Es por eso que nos surgió la duda: ¿Qué clase de diferencias existen entre los asteroides y los cometas? Y claro, la respuesta evidente es que no son lo mismo y, al contrario, se trata de cuerpos celestes que acumulan una serie de diferencias entre sí.

Meteorito en Portugal (Captura)

Asteroides vs. Cometas: ¿Cuál es su diferencia?

Primero partamos por sus similitudes. Y es que los cometas y asteroides son cuerpos celestes que han fascinado a la comunidad científica durante décadas , gracias a su composición que podría ofrecer pistas sobre los orígenes del universo e incluso sobre los eventos que podrían haber precipitado el Big Bang.

Pero pese a su importancia, expertos de la Agencia Espacial Europea (ESA) señalan que diferenciar entre cometas y asteroides no siempre es sencillo, más que nada debido a la superposición entre sus características.

En ese sentido, los cometas, a menudo descritos como “bolas de hielo sucias” por la ESA , son objetos compuestos principalmente de material volátil, como hielo mezclado con rocas y polvo. Se forman lejos del sol, en las regiones más frías del espacio, lo que les permite preservar los elementos de las primeras etapas del sistema solar en sus núcleos helados. Así, a medida que los cometas se acercan al astro rey, absorben calor creando una brillante cola de gas y polvo que se extiende desde su núcleo.

En contraste, los asteroides son principalmente rocosos o metálicos y se encuentran predominantemente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter . Estos cuerpos son más estables en comparación con los cometas y varían en tamaño y composición, pero aproximadamente el 80% de ellos son del tipo C, compuestos por carbono y otros metales comunes.

Lo interesante es que algunos cometas que agotan sus materiales volátiles tras repetidas órbitas cerca del sol pueden convertirse en cuerpos indistinguibles de los asteroides. Por ejemplo los cometas de período corto, como el famoso Cometa Halley que orbita alrededor de la Tierra cada 76 años, eventualmente terminan por perder sus características cometarias y comienzan a parecerse más a los asteroides.

PUBLICIDAD

Otra diferencia clave es cómo interactúan estos cuerpos celestes con el entorno cercano al sol . Por su parte los cometas desarrollan colas gigantes a medida que se acercan al calor y sus materiales comienzan a liberan gases, un fenómeno que no se observa en los asteroides. Además, cuando los cometas pasan cerca de la Tierra, pueden provocar lluvias de meteoros , resultado de los escombros del cometa quemándose en la atmósfera terrestre, algo que tampoco ocurre con los asteroides.

Así que ya lo sabes. Si alguien te pregunta: los cometas y los asteroides no son lo mismo. Un cometa puede llegar a parecer asteroide, pero jamás al revés. Y cómo no, la comunidad científica continúa estudiando estos elementos, en busca tal vez de alguna similitud que aún no conocemos.